На Одещину повертається 30-градусна спека?

Найближчими днями в Україні утримається досить тепла погода. До того ж, сьогодні, 14 вересня, у деяких областях, зокрема й на Одещині, навіть очікується повернення літньої спеки.

Як пояснила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, за рахунок того, що вночі буде більше хмарності, не так швидко вихолоджуватиметься приземний шар повітря.

За її даними, вдень температура залишається в межах +22+28°С.

«14 вересня у центральних областях та на Одещині навіть літні значення зберігатимуться: +29+31 градусів. Різких змін температури цього тижня ми не очікуємо»,

– прогнозує синоптик.

А ось із 15 вересня в Україну можуть прийти дощі.

За даними Укргідрометцентру, цього тижня синоптична ситуація дещо зміниться. Окремо серед тижня очікується проходження атмосферного фронту, який принесе нам короткочасні дощі, але температура суттєво не зміниться.

Так, 15-16 вересня вночі очікується +9+15°С, у південній частині – до +19°С, а вдень повітря прогріватиметься до +20+26°С.

«Тобто за температурою ще комфортні вересневі значення. Трішки, як бачимо, атмосферний фронт може принести опади. Але, знову ж таки, вони будуть не по всій території України, а можуть нести локальніший характер»,

– зазначає Наталія Птуха.

За її словами, після проходження атмосферного фронту знову переважатиме поле підвищеного тиску.

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Джерело: УНІАН