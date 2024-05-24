День славянской письменности и культуры: что еще празднуют 24 мая

Что празднуют в Украине и мире 24 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 24 мая
День видимости пансексуалов
Привлечение внимания к пансексуальной идентичности и повышение осведомленности о пансексуальности в обществе. Этот день направлен на поддержку людей, которые идентифицируют себя как пансексуалы, и создание инклюзивной среды для них. Он также акцентирует на важности принятия различных сексуальных ориентаций и борьбы с дискриминацией.
День авиационного техника
Признание и празднование важной роли авиационных техников в обеспечении безопасности и эффективности авиационных перевозок. Этот день отмечает профессионализм и мастерство технических специалистов, обслуживающих самолеты. Важность постоянного обучения и развития в этой профессии также является ключевой темой.
Всемирный день видеоигр
Празднование культуры видеоигр и признание их влияния на общество и развлечения. Этот день объединяет игроков всех возрастов и происхождения для совместного обсуждения любимых игр, достижений и новинок индустрии. Также он подчеркивает значение видеоигр в развитии когнитивных навыков и социальных взаимодействий.
Международный женский день за мир и разоружение
Привлечение внимания к роли женщин в борьбе за мир и разоружение. Этот день подчеркивает вклад женщин в урегулирование конфликтов и уменьшение военной напряженности в мире. Он также напоминает о важности гендерного равенства во всех сферах жизни, включая международную безопасность.
Международный день тиары
Празднование красоты и элегантности тиар как символа королевского величия и торжественности. Этот день позволяет поклонникам ювелирного искусства любоваться изящными дизайнами и историческим значением тиар. Он также акцентирует на искусстве и ремесле, связанных с созданием этих уникальных украшений.
Всемирный день шизофрении
Повышение осведомленности о шизофрении и поддержка людей, живущих с этим заболеванием. Этот день напоминает о важности ранней диагностики, эффективного лечения и социальной поддержки для пациентов. Он также способствует борьбе со стигматизацией и дискриминацией, связанной с психическими заболеваниями.
Европейский день парков
Отмечание природной красоты и культурной ценности национальных парков Европы. Этот день способствует осознанию важности сохранения природных ландшафтов и биоразнообразия. Он также стимулирует экологическую ответственность и поддержку инициатив, направленных на охрану окружающей среды.
День славянской письменности и культуры
Признание значимости славянской письменности и культурного наследия для всех славянских народов. Этот день отмечает вклад славянских культур в развитие литературы, искусства и науки. Он также подчеркивает важность сохранения и популяризации исторических и культурных традиций славян.
Именины 24 мая
24 мая именины празднуют: Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федор, Елена, Павлина, Антонина.
Кто из известных людей родился 24 мая
В этот день родились:
- 1964 год: украинский музыкант Олег Скрипка.
- 1973 год: украинская певица, общественный деятель, победительница «Евровидения-2004» в Стамбуле Руслана Лыжичко.
- 1992 год: украинский исследователь кириллических старопечатных книг, историк Станислав Волощенко.
Памятные даты 24 мая
- 1276 год: Магнус Ладулос коронован королем Швеции в Уппсальском соборе;
- 1626 год: Петер Минуит покупает остров Манхэттен;
- 1683 год: открылся музей Ашмола в Оксфорде, Англия;
- 1798 год: Общество объединенных ирландцев начало восстание за независимость Ирландии от британского правления;
- 1822 год: Эквадор получил независимость от Испании;
- 1844 год: из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма азбукой Морзе;
- 1873 год: Патрик Фрэнсис Гили стал первым темнокожим президентом преимущественно белого университета в США;
- 1936 год: создан футбольный клуб «Шахтер»;
- 1940 год: на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создали Украинский конгрессовый комитет Америки;
- 1940 год: Игорь Сикорский совершил первый успешный полет на однороторном вертолете;
- 1956 год: в Лугано состоялся первый конкурс песни Евровидение с участием 14 представителей семи европейских стран;
- 2003 год: Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе «Евровидение» в Риге, где Александр Пономарев с песней «Аста ла виста» занял 14-е место;
- 2023 год: Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.