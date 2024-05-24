Болгарский фольклор в сердце Украины: как Татарбунары праздновали День славянской письменности

Славянские языки — группа близкородственных языков индоевропейской семьи. Общее количество говорящих на них — более 400 миллионов человек. Славянские языки по уровню их близости друг к другу принято делить на 3 группы: восточнославянскую (к которой относится украинский), южнославянскую (болгарский, сербский, хорватский и другие балканские языки) и западнославянскую (польский, словацкий, чешский). Эта близость объясняется единством происхождения славянских языков и их длительными и интенсивными контактами между собой только на уровне литературных языков и диалектов.

Как проходило празднование в Татарбунарах

Во время празднования в Татарбунарском Доме культуры состоялась творческая встреча, организованная представителями Татарбунарского общества болгарской культуры (руководитель Борис Кичук).

Почетным гостем мероприятия стал генеральный консул Болгарии в Одессе Светослав Иванов. Своих артистов пришли поддержать и главы громад с болгарским составом населения — Татарбунарская, Бородинская, Дмитровская, Новоселовская и Надеждинская.

На праздничном мероприятии выступали коллективы, работающие на базе болгарской воскресной школы «Българче» (директор Марина Кичук). Их репертуар состоял из украинских и болгарских номеров.

На ярком вокальном финале встречи прозвучала песня «От векове за векове» («Из веков в века»), которая стала символом того, что на нашей земле берегут заветы предков, гордятся ими и передают их славным детям украинской земли, в которую яркими нитями вшит болгарский фольклор, язык и культура.