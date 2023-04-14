На дереве в одесском Горсаду появились необычные плоды (фоторепортаж)

В одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево. В этом году оно украшено сотнями писанок, большинство которых – в украинских мотивах и цветах нашего флага.

Дерево в этом году украшалось 13 апреля, в Чистый четверг. Рукотворные писанки (каждая – эксклюзив!) создали и вывесили на ветках дерева ученики одесских школ и воспитанники городских домов детского и юношеского творчества.

Напомним, что традиция появления в нашем старейшем Горсаду Пасхального дерева накануне Светлого Христового Воскресения не нова. При этом писанки появлялись на деревьях в самых разных местах Горсада.

А в прошлом году Пасхальные деревья появились также и в одесских больницах.

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