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Красота по-одесски: где можно любоваться цветущики иудиными деревьями (фоторепортаж)

Красота по-одесски: где можно любоваться цветущики иудиными деревьями (фоторепортаж)

В Одессе расцвели деревья-знаменитости, именуемые иудиными: Горсад и Соборка уже могут похвастаться этой цветущей красотой.

В последний день апреля, когда шел дождь, мы обратили внимание: иудино дерево в Горсаду вроде как вообще «передумало» цвести. Но почти летняя погода, которая установилась в мае, «разбудило» это красивейшее дерево.

Иудино дерево
Иудино дерево в одесском Горсаду
Горсад Одессы, цветущее иудино дерево
Одесский Горсад весной

Кстати, хотя иудино дерево (багрянник) в Горсаду считается самым знаменитым, оно не единственное в городе. Поменьше размером, но тоже уже вовсю цветущее, есть иудино дерево и на Соборной площади: тоже красуется – глаз не оторвать.

Весна в Одессе
Цветущее иудино дерево
В Одессе цветет иудино дерево
Иудино дерево на Соборной площади в Одессе

Как и обычно, одни одесситы начало цветения иудиного дерева считают символом того, что весна уже вступила в полную силу. У других свой отсчет: если оно зацвело, то уже пришло лето…

Напомним, кстати, что «главное» иудино дерево (то, что в Горсаду) серьезно пострадало в феврале 2021 года – из-за веса большого количества мокрого снега лишилось огромной ветви.

Ну и дополним, что Горсад и Соборная площадь – не единственные места, где растет красавец-багрянник. Его можно встретить в парке Победы и других местах Одессы.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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