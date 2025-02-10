Скористатися послугою можуть усі, хто відчуває психологічну напругу чи потребує емоційної підтримки. Вона доступна всім громадянам незалежно від місця проживання чи інших обставин.

Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на «Розкажи мені»:

Відкрийте платформу за посиланням — tellme.com.ua.

Натисніть кнопку «Звернутися за підтримкою».

Ознайомтеся з регламентом консультації.

Заповніть коротку анкету: вкажіть ім’я, телефон, місце проживання.

Опишіть, що вас турбує, і натисніть «Далі».

Після цього з вами в найкоротші терміни зв’яжеться спеціаліст, який надасть консультацію у зручному онлайн-форматі. Платформа гарантує повну конфіденційність і безпеку.

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