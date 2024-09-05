В ЦНАПах добавили услуги: какие именно?

Так, теперь можно воспользоваться такими услугами, как:

Регистрация для получения санаторно-курортного лечения

Люди, находившиеся в плену, находились в плену. в результате вооруженной агрессии против Украины смогут стать на учет для получения санаторно-курортного лечения. Если они оплатили лечение самостоятельно, им будет доступна компенсация его стоимости.

Внесение данных в Реестр льготников

Лица, имеющие право на льготы, а также члены их семей или опекуны, смогут зарегистрировать свои данные в Реестре льготников через ЦНАП.

Оформление денежной компенсации для детей

Родители или законные представители детей, обучающихся в образовательных учреждениях на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей с инвалидностью, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы, смогут оформить ежемесячную денежную компенсацию, если эти дети не питаются в школьных столовых.

Также ЦНАПы в Одесской области ввели новые административные услуги в транспортной сфере, предоставляемые Управлением патрульной полиции. Вот основные обновления:

аннулирование согласования маршрута движения транспортного средства во время дорожной перевозки опасных грузов;

переоформление согласования маршрута движения транспортного средства во время дорожной перевозки опасных грузов;

выдача разрешения для транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;

выдача согласования маршрута движения транспортного средства при дорожной перевозке опасных грузов.

Получить эти и другие услуги можно по адресу улица Косовская, 2-д или проконсультироваться по телефонам — 15-35 и (048) 705-55-55.

Читайте также: В Одессе крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО) переехал в пригород: куда и почему.