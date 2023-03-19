В Одесской маршрутке вместо билетов выдают конфеты (фотофакт)

Если речь заходит о маршрутках, то как правило их ругают: за грязь, переполненность и грубость водителей. Но бывают и приятные исключения — водитель одного из таких одесских автобусов после оплаты проезда выдает пассажирам конфеты.

Историю об этом и фотографии в подтверждение своих слов прислала в редакцию “Одесской Жизни” одна из наших читательниц.

“Добрый день. Водитель одного из маршрута 220 всем пассажирам при оплате проезда раздает конфетки. Рядом со сдачей у него стоит коробочка со «стекляшками». Всем желает доброго дня и хорошего настроение. Такое сегодня не часто увидишь. Очень мило и трогательно”, — написала девушка в своем сообщении.

И дополнила свои слова целой группой фотографий, которые мы с удовольствием публикуем, потому что такого сервиса, как в этой маршрутке, одесситам ох как на хватает. Пусть даже водители будут выдавать, как и положено по закону, билеты, а не конфеты.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как у одесской маршрутки на ходу отвалился бак для топлива.

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