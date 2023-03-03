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Инфоксводоканал приятно удивил одесситов: они такого еще не видели

Инфоксводоканал приятно удивил одесситов: они такого еще не видели

Коммунальщики ликвидировали прорыв трубы, после чего привели улицу в порядок и даже помыли асфальт. 

Историю про цивилизованный ремонт рассказала в Facebook одесситка Виктория, ставшая его очевидицей. Она даже не удержалась и сфотографировала, как рабочие поливают асфальт водой, смывая оставшуюся после ремонта грязь. 

“Сегодня меня удивил Инфоксводоканал. После ремонтных работ (прорыв трубы), помыли асфальт. Респект вам. За 47 лет, что мы здесь живем, это впервые!” — таким текстом сопроводила она опубликованный снимок. 

 Казалось бы, что тут такого, убраться за собой. Это же очевидно и нормально. Но в Одессе, к сожалению, такие действия коммунальщиков, или просто строителей,  большая редкость. 

Чаще в нашем приходится наблюдать оставленные открытыми канализационные люки, пыль и мусор, разлетающиеся из неприкрытых кузовов самосвалов. развороченный асфальт и кучи грязи после ремонтов канализации или водопровода. 

Но, как видим, перемены к лучшему уже начались и есть надежда, что жители города будут получать достойный коммунальный сервис.  

коммунальщики моют асфальт после ремонта прорыва трубы

Инфоксводоканал удивил одесситов, когда его работники помыли асфальт после устранения прорыва трубы.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как дворовый канализационный люк оказался посреди квартиры одесситов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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