Об этом сообщается на сайте президента России.

Так называемое «перемирие» якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает «остановить все боевые действия».

Россия призывает украинскую сторону «последовать примеру» и угрожает «отвечать» в случае нарушения «перемирия».

Напомним, история российско-украинской войны содержит многочисленные примеры, когда подобные «гуманитарные паузы» и «перемирия» использовались агрессором для перегруппировки сил, подтягивания резервов или проведения разведывательных операций.

Так 19 апреля 2025 российский диктатор инициировал очередное «прекращение огня» на период Пасхи. Оно было объявлено с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Впрочем и на этот раз российские террористы не прекращали обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.

Напомним, сразу после “пасхального” перемирия, в ночь на 22 апреля 2025 года, Одесса пережила самый массированный налет ударных дронов за все время полномасштабного вторжения.

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