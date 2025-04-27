Белорусь стала базой для нападения на Украину

Да, была в Киевском районе Одессы улица Белорусская. Была и сплыла, и это правильно. Потому что, если территория Беларуси была предоставлена для нападения орковской нечисти на Украину, то к Беларуси у нас явно есть масса нелицеприятных вопросов.

Кто-то традиционно скажет, что виноват не соседний работящий и миролюбивый народ, а захвативший там власть усатый таракан. Но извините, этот таракан по фамилии Лукашенко фактически занимает пост №1 с 20 июля 1994 года! То есть более трех десятилетий! Он принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов и побеждал — не мытьем, так катаньем. Есть, есть к беларусам вопросы…

Из жизни политических насекомых

Кстати, мне кажется, что Александра Григорьевича Лукашенко многие наши комментаторы ошибочно кличут тараканом. Полагаю, что он — совсем другое насекомое. Вот цитата из его монолога, который вовсе не сложно откопать в Интернете: «Володя как сын мне был, но поступил, как гнида».

И дело здесь вовсе не в том, о каком Володе он говорил — о Зеленском или о Путине. Суть в другом: если сын — гнида, то папа ну уж никак не таракан. Папа — вошь! Автор этих строк — аж никакой специалист в энтомологии (это наука о насекомых), но позволю себе на уровне оценочного суждения предположить, что вошь он не тифозная, а лобковая (в простонародье — манд…вошка). Но, кстати, не бОльшая, чем его венгерский коллега, узурпировавший власть Орбан, не скрывающий своей ненависти к Украине.

И в очередной раз я упрекну одесских переименователей топонимов: алогично действуете! Белорусскую улицу переименовали — респект вам. А Сегедскую!? Вы уверены, что в этом венгерском городе по-прежнему побратимы Одессы проживают!? И на организуемом Орбаном референдуме они все стройными рядами пойдут голосовать за вступление Украины в Евросоюз? Что ж вы курили такое интересное?

Как белорусский герой 19-го века встал на защиту Украины в веке 21-м

Да, переименовали ул. Белорусскую на удивление толково. Сейчас она носит имя Кастуся Калиновского — того самого, чье имя носит полк в составе ВСУ, созданный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Разумеется, верховный «суд» лукашенковской Беларуси признал полк Калиновского террористической организацией.

Викентий Константин Калиновский, также известный как Кастусь Калиновский ( 1838- 1864) — белорусский революционер, публицист, поэт, один из руководителей антироссийского польского восстания 1863 года на территории современных Беларуси и Литвы. Считается национальным героем в современной Беларуси, Польше, Литве.

Отец его был безземельным шляхтичем из Гродно, мать умерла, когда Константину было 5 лет. В 1856—1860гг. он учился на юрфаке Петербургского университета, активно участвовал в деятельности студенческих землячеств и в революционных кружках под воздействием традиций польского национально-освободительного движения.

Вернувшись на родину, Калиновский в 1861 году создал революционные кружки в Гродненской и Виленской губерниях, вошедшие в единую конспиративную организацию, встал во главе руководившего этой организацией Комитета движения. В 1862—1863 годах руководил изданием и распространением «Мужицкой правды»— первой нелегальной революционной газеты на белорусском языке.

Смотрите также видео «Одесской Жизни», посвященные переименованиям одесских улиц на нашем Ютуб-канале:

Калиновский — враг российского империализма

Издание критиковало политику имперской власти, писала о лживости царского манифеста о «прекращении» крепостного права, призывала сельчан к борьбе. В 1863 году Калиновский возглавил восстание на территории современных Беларуси и Литвы. В условиях жёстких действий правительственных сил, пребывая в подполье, Кастусь Калиновский руководил повстанцами аж до своего ареста в январе 1864 года.

На следствии он держался мужественно, не согласился в обмен на смягчение приговора назвать явочные квартиры и пароли, а также имена других руководителей восстания. В марте 1864 года его приговорили к расстрелу. Однако на следующий день расстрел был заменён на другую казнь, считавшуюся более унизительной, публичное повешение.

Современники назвали Кастуся Калиновского «человеком, преданным душой и телом идее освобождения народа, истинным апостолом белорусского народа».

В завершение давайте помечтаем о том времени, (а оно прийдет!),когда в Беларуси от тирана Лукашенко не останется ни слуха, ни духа, на улицах этой соседней страны будет громко звучать не только «Жыве Беларусь!», но и «Хай живе вільна Україна!», а в Одессе, где-нибудь в расширяющемся районе жилых новостроек, вновь появится улица Белорусская.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса