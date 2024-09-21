Одесситка делает обереги, спасающие мир и воинов

Тысячи оберегов с любовью

Мы встретились с Любовью Ивановной у нее дома, в одном из одесских двориков. Она гостеприимно пригласила меня в квартиру. На глаза сразу попал рабочий уголок с нитями, ножницами и оберегами.

— Я всегда готовлю обереги заранее, хочу иметь их в запасе. В июле я изготовила более 1300 штук, но их количество все время разное. За один день могу сделать около 150 штук, — рассказывает мастерица и сразу садится за работу.

Ее личным рекордом было две тысячи оберегов в месяц. За время войны она изготовила около 33 тысяч ангелочков.

– Делать ангелов – большая работа со многими этапами. Меня не останавливает даже отсутствие света. Днем я могу делать заготовки, а ночью работать под лампой, – говорит Любовь Ивановна.

Обереги в виде ангелов она придумала сама. Еще с 2014 года женщина приносила их в один из местных волонтерских центров. Когда началась полномасштабная война, Любовь начала присылать обереги вместе с гуманитарной помощью, которую собирала с сыном и с другими ребятами.

— Рукоделием я начала заниматься много лет назад, когда перестала работать. Сказала сыну, что хочу научиться делать мотанки, и он записал меня на мастер-класс. А потом училась всему самостоятельно, что-то узнавала через интернет, где-то экспериментировала.

До 2014 года изделия Любови продавали в местных магазинах. Стены ее квартиры до сих пор украшают несколько декоративных работ того времени.

Маленькие добрые дела, спасающие мир

Полномасштабная война застала Любовь Ивановну вместе с сыном дома. Первые дни они провели в подвальном помещении, а затем мастерица поняла, что нужно помогать людям.

— Мы могли уехать, но я хочу быть дома, на своей земле, — говорит Любовь.

Через некоторое время Любовь Ивановна узнала о волонтерском объединении «Швейная рота», которое шьет адаптивную одежду для военных. Она написала и предложила делать для них обереги. Сейчас Любовь является частью большой команды — она куратор по Одессе и области. Ни один пакетик с одеждой от «Швейной роты» не отправляют без ее ангелочков. Мастерица говорит, что каждый в ее окружении помогает чем может.

— Например, одесситка Светлана Бойко шьет в «Швейной роте» одежду, а ее мама Татьяна делает крылья для ангелов. Молодая женщина из Сум для этого дела послала ящик лент и кружева. Жена священника Кристина Суко также помогла денежными средствами и нитями. Светлана Бондаренко из «Швейной роты» тоже помогла тканью и денежными средствами. Другая девушка из швейной команды подарила коробочку нитей, которую, как сокровище, хранила мать — женщина умерла шесть лет назад. В интернете я познакомилась с мужчиной, делающим мне большую скидку на фурнитуру. Хорошая знакомая Анисия с каждой зарплаты присылает 200 гривен. А вот Оксана из шоколадной скамейки возле «Привоза» каждый раз выделяет вкусности для ребят на фронт. Благодаря сотрудничеству с Татьяной Навроцкой из «Книжного магазина-кафе» я смогла продавать ангелов за определенный донат. Для волонтеров и военных обереги бесплатные.

Ангелы-обереги — это не баловство

Любовь Ивановна почти никогда не выходит на улицу без своих ангелочков. Когда есть возможность раздает их бесплатно тем, у кого родственники на фронте или занимаются волонтерством. Но особенный спрос на них среди военных.

— Ко мне обратился защитник с позывным «Одесса» и попросил сделать ангелочков. Он с первых дней на войне получил девять контузий. Ребятам из его подразделения также требовалась одежда. Так что я за собственные средства сразу приобрела все необходимое и разные вкусности. Девушки из «Швейной роты» помогли вещами. Мужчины были очень рады: о них нужно заботиться, проявлять свою любовь и тепло.

Как-то один из военных, получивший ангела перед опасной задачей, выжил чудесным образом.

— Когда я их делаю, желаю добра человеку. Мне кажется, что они помогают тем, кто в это верит. Возможно, для кого-то мои обереги просто «шалости», но для меня это способ поблагодарить за нашу свободу и самой пережить весь этот ужас. Сейчас я не позволяю себе ничего лишнего, потому что знаю, что есть ребята, которым нужно помогать, — рассказывает Любовь Ивановна.

Когда я общалась с Любовью, она вместе со «Швейной ротой» и другими волонтерами собирала гуманитарную помощь для военных из бригады «Лють». Ее деятельность — настоящий пример того, как важно не останавливаться и продолжать помогать нашим защитникам и друг другу.

Если вы хотите помочь или присоединиться к делу Любви Салатян, вот его контакты:

«Фейсбук» — Салатян Любовь;

«Инстаграмм» — salatianliubov;

Карта «ПриватБанка» — 5168 7451 2651 7256.

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