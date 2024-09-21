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Одесситка делает обереги, спасающие мир и воинов

Одесситка делает обереги, спасающие мир и воинов

Одесситке Любови Салатян 73 года. Уже несколько лет она активно занимается волонтерством. Ее работа нелегкая, очень кропотливая. Каждый день она создает обереги для наших защитников и защитниц. Это небольшие ангелы-хранители из нитей, которые затем отправляют на фронт, другим волонтерам и в госпитале раненым. О своем добром деле Любовь рассказала «Одесской жизни».

Тысячи оберегов с любовью

Мы встретились с Любовью Ивановной у нее дома, в одном из одесских двориков. Она гостеприимно пригласила меня в квартиру. На глаза сразу попал рабочий уголок с нитями, ножницами и оберегами.

— Я всегда готовлю обереги заранее, хочу иметь их в запасе. В июле я изготовила более 1300 штук, но их количество все время разное. За один день могу сделать около 150 штук, — рассказывает мастерица и сразу садится за работу.

Мастерка Любовь Салатян производит обереги в виде ангелов

За время войны Любовь Салатян изготовила уже более 33 тысяч оберегов-ангелов. Мастирица работате каждый день, даже если нет света.

Ее личным рекордом было две тысячи оберегов в месяц. За время войны она изготовила около 33 тысяч ангелочков.

– Делать ангелов – большая работа со многими этапами. Меня не останавливает даже отсутствие света. Днем я могу делать заготовки, а ночью работать под лампой, – говорит Любовь Ивановна.

Обереги в виде ангелов она придумала сама. Еще с 2014 года женщина приносила их в один из местных волонтерских центров. Когда началась полномасштабная война, Любовь начала присылать обереги вместе с гуманитарной помощью, которую собирала с сыном и с другими ребятами.

Любовь Салатян с сыном

В волонтерском деле Любови Салатян помогает сын.

— Рукоделием я начала заниматься много лет назад, когда перестала работать. Сказала сыну, что хочу научиться делать мотанки, и он записал меня на мастер-класс. А потом училась всему самостоятельно, что-то узнавала через интернет, где-то экспериментировала.

До 2014 года изделия Любови продавали в местных магазинах. Стены ее квартиры до сих пор украшают несколько декоративных работ того времени.

Декоративные работы Любви Салатян

Декоративные работы Любови Салатян, которые она делала до войны.

Маленькие добрые дела, спасающие мир

Полномасштабная война застала Любовь Ивановну вместе с сыном дома. Первые дни они провели в подвальном помещении, а затем мастерица поняла, что нужно помогать людям.

— Мы могли уехать, но я хочу быть дома, на своей земле, — говорит Любовь.

Через некоторое время Любовь Ивановна узнала о волонтерском объединении «Швейная рота», которое шьет адаптивную одежду для военных. Она написала и предложила делать для них обереги. Сейчас Любовь является частью большой команды — она куратор по Одессе и области. Ни один пакетик с одеждой от «Швейной роты» не отправляют без ее ангелочков. Мастерица говорит, что каждый в ее окружении помогает чем может.

— Например, одесситка Светлана Бойко шьет в «Швейной роте» одежду, а ее мама Татьяна делает крылья для ангелов. Молодая женщина из Сум для этого дела послала ящик лент и кружева. Жена священника Кристина Суко также помогла денежными средствами и нитями. Светлана Бондаренко из «Швейной роты» тоже помогла тканью и денежными средствами. Другая девушка из швейной команды подарила коробочку нитей, которую, как сокровище, хранила мать — женщина умерла шесть лет назад. В интернете я познакомилась с мужчиной, делающим мне большую скидку на фурнитуру. Хорошая знакомая Анисия с каждой зарплаты присылает 200 гривен. А вот Оксана из шоколадной скамейки возле «Привоза» каждый раз выделяет вкусности для ребят на фронт. Благодаря сотрудничеству с Татьяной Навроцкой из «Книжного магазина-кафе» я смогла продавать ангелов за определенный донат. Для волонтеров и военных обереги бесплатные.

Шляпа Любви Салатян с эмблемой швейной роты

Свою шляпу с эмблемой Швейной роты мастерица носит ежедневно и с гордостью.

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Ангелы-обереги — это не баловство

Любовь Ивановна почти никогда не выходит на улицу без своих ангелочков. Когда есть возможность раздает их бесплатно тем, у кого родственники на фронте или занимаются волонтерством. Но особенный спрос на них среди военных.

— Ко мне обратился защитник с позывным «Одесса» и попросил сделать ангелочков. Он с первых дней на войне получил девять контузий. Ребятам из его подразделения также требовалась одежда. Так что я за собственные средства сразу приобрела все необходимое и разные вкусности. Девушки из «Швейной роты» помогли вещами. Мужчины были очень рады: о них нужно заботиться, проявлять свою любовь и тепло.

Ангелы которых производит Любовь Салатян

Ангелы которых делает Любовь Салатян.

Как-то один из военных, получивший ангела перед опасной задачей, выжил чудесным образом.

— Когда я их делаю, желаю добра человеку. Мне кажется, что они помогают тем, кто в это верит. Возможно, для кого-то мои обереги просто «шалости», но для меня это способ поблагодарить за нашу свободу и самой пережить весь этот ужас. Сейчас я не позволяю себе ничего лишнего, потому что знаю, что есть ребята, которым нужно помогать, — рассказывает Любовь Ивановна.

Когда я общалась с Любовью, она вместе со «Швейной ротой» и другими волонтерами собирала гуманитарную помощь для военных из бригады «Лють». Ее деятельность — настоящий пример того, как важно не останавливаться и продолжать помогать нашим защитникам и друг другу.

Обереги в руках у военных

Обереги Любви Cалатян в руках у военных.

Если вы хотите помочь или присоединиться к делу Любви Салатян, вот его контакты:

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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