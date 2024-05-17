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В Одессе рассказали о женских чудесах: что происходило на фестивале Diva

В Одессе рассказали о женских чудесах: что происходило на фестивале Diva

11 и 12 мая в одесском дворце «Унион» состоялся Всеукраинский женский фестиваль «Дива». И на этот раз там речь шла не только о достижениях, деятельности и красоте женщин. Потому что страна сейчас защищается от врага и женщины также принимают участие в этой борьбе.

  • Фестиваль «Дива» традиционно посвящен красоте и женственности, развитию и карьере, самосовершенствованию. Но в этом году также шла речь о том, что надо быть устойчивой к вызовам времени, надежной опорой для семьи и мужчин.
  • Председатель правления ОО «Ассоциация женщин Украины «Дія» Наталья Делиева рассказала о составляющих успеха в любом деле. А примером стала ее волонтерская деятельность по помощи фронту. 
  • Парфюмер Дмитрий Милютин, который провел мастер-класс «Как найти страсть в ароматах» также оказался волонтером, активно помогающим ВСУ. Звучала тема войны и в выступлениях артистов, принявших участие в фестивале. Например, Елены Палашек.
  • Создатель центра эстетической медицины и косметологии Esthetic clinic, диетолог и терапевт Людмила Ярошенко рассказала о необычных новых клиентах, которые ранее не пользовались услугами таких заведений. И причина их появления — опять же война.

Дух войны на фестивале женственности и красоты 

В ходе фестиваля на сцене актового зала периодически начинал полыхать красный экран и под звуки сирены на нем появлялись слова «Воздушная тревога! Просим всех участников фестиваля спуститься в бомбоубежище». 

Несмотря на предупреждение, обстановка во дворце не менялась: женщины продолжали сидеть на своих местах в ожидании лекции или концерта. Также оживленно шло общение с представителями различных фирм и знакомство с выставочными экспонатами в фойе, беседы за чашкой кофе или бокалом с вином за столиками в уютном дворике…

Более одной тысячи женщин приняли участие в мероприятиях фестиваля. В четырех залах дворца и нескольких кабинетах в течение двух дней проходили лекции, практические занятие, дегустации, обучающие игры, встречи.

Реальное ощущение войны чувствовалось скорее во многих лекциях ведущих специалистов и вдохновляющих личностей из различных сфер деятельности. Темы их выступлений самые актуальные: красота и женственность, развитие и карьера, мудрость и уверенность, духовность и воля…

Вполне мирная тематика, но тем не менее между строк звучал призыв к тому, чтобы быть устойчивой к вызовам времени, надежной опорой для семьи и мужчин, воюющих на фронте, или вернувшихся с боев…И совсем нельзя переоценить ту волонтерскую помощь, которую оказывают участницы фестиваля в целях снабжения украинских бойцов продуктами и лекарствами, медицинским оборудованием и дронами…

Как действует «Дия» Наталии Делиевой

К примеру, выступление председателя правления ОО «Ассоциация женщин Украины «Дия» Натальи Делиевой о составляющих успеха в любом деле определяли лишь черты характера и возможности для достижения поставленных целей.

Одно из фото из выступления Натальи Делиевой, рассказывающая о волонтерской деятельности «Ассоциации женщин Украины «Дия»;

Но ее фото вместе с подругами на фоне фронтовых будней вместе с бойцами и доставленных на фронт грузов рассказывали о постоянстве подобных командировок. Международный резонанс получила и идеологическая деятельность «Дии» в организации имерсивных выставок, рассказывающих о культуре Украины и ее народе в различных странах мира.

О чем рассказал парфюмер-волонтер Дмитрий Милютин 

Навряд ли кто-то из многочисленных участников мастер-класса «Как найти пристрастье в ароматах» одного из самых известных парфюмеров Украины Дмитрия Милютина» мог предположить, что он входит в число самых действенных волонтеров страны. За два годы войны он приобрел для боевых подразделений ВСУ два грузовика и один бронированный джип, четыре тысячи фронтовых носилок и термоодеял, а также специальное оптическое оборудование для деятельности разведчиков. В общей сложности его вклад в будущую победу сегодня составляет более 10 миллионов гривен.

«Маневры любви на войне»

Тема войны нашла свое отражение и в творчестве артистов, которые радовали своим мастерством участниц фестиваля. Особое впечатление в этом плане оставила композитор, писатель, исполнитель своих песен Елена Палашек.

Очень органичным и интересным было выступление Елены Палашек, в котором прозвучали ее стихи, песни и рассказы.

Она написала серию трогательных рассказов под общим названием «Маневры любви на войне», которые вместе с ее песнями стали составной частью ее концерта. Красной строкой ее спектакля стали четыре строчки ее стиха, которые Елена написала буквально за несколько часов до выхода на сцену:

Війна податок стягує сльозами.

А нині доля жіночки в строю:

коли душа розпята ворогами,

біль пропускати крізь любов свою.

Необычные клиенты центра красоты

Неистребимо желание женщины быть всегда красивой и привлекательной. И даже во времена тяжелых испытаний.

— Должна заметить, что в последние два года в нашем центре эстетичной медицины и косметологии Esthetic clinic появились новые клиенты, которые раньше не пользовались нашими услугами, — говорит создатель центра, диетолог и терапевт Людмила Ярошенко. — По их словам они решили стать красивее и стройнее, чтобы противостоять постоянному стрессу в связи с войной. Часто этот негатив заедается и отнюдь не приводит к здоровью. А наша система в большой степени убирает негативные переживания и создает стимул для внутреннего и внешнего совершенства.

Подобные практики для восстановления женщин были представлены и в лекциях психологов, экспертов по раскрытию потенциала личности, женственности и самореализации, лидеров мыслей и мотиваторов, консультантов по здоровому образу жизни, стилистов и дизайнеров. И даже астрологи, энергопрактики, психосоматологи и нумерологи предлагали свои методы решения проблем и движения к развитию.

Сольный концерт выдающейся оперной певицы Марины Максаковой стал главной «изюминкой» фестиваля

Как канал «Готовим для любимых» перешел на украинский язык

— Привлекательность фестиваля «Дива», на мой взгляд, заключается в том, что каждая ее участница, желающая иметь счастливую семью, талантливых детей и любящего мужа, найти себя и свое призвание в социальной жизни при желании может получить соответствующие знания и навыки, мощный импульс для реализации своего потенциала,- делится своими впечатлениями автор и ведущая телеканала «Готовим для любимых», член «Клуба успешных женщин» Алена Беседовская. — Могу сказать, что после прошлогоднего фестиваля я перевела работу своего канала полностью на украинский язык, организовала успешную продажу своей книги «Бессарабская кухня» в США и Канаде. А на днях получила запросы на книгу из Перу. Стоит также заметить, что в ходе фестиваля у каждой из участниц появляются новые бизнес-проекты, друзья и соратники, варианты сотрудничества, идеи и оптимизм.

Женский фестиваль нужен и мужчинам

Инициатива и творение гендиректора фестиваля «Дива» Ирины Сидорук актуальна сейчас и еще больше она будет востребована после того, как украинские бойцы победоносно вернутся с фронта.

Генеральный директор фестиваля «Дива» Ирина Сидорук в эти тревожные дни воплощает в себе лучшие черты украинской женщины: красоту и патриотизм, целеустремленность и коммуникабельность, твердость и гибкость, мудрость и деловитость и многое другое

Им после тяжелейших испытаний придется возвращаться в мирную жизнь, в свои семьи, к своим матерям и подругам, строить свою карьеру. И это, как говорят психологи и история, будет не так просто. В будущей ситуации скорее всего на женщин ляжет основная забота и поддержка своих мужчин.

Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов

Фото: Олега ВЛАДИМИРСКОГО

 

 

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