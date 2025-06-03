Партнерами в реализации этого проекта выступают департамент экономики Одесской областной государственной администрации, ООО «Водород Украины», Институт геологических наук НАН Украины и иностранные инвесторы. Проект предусматривает проведение технико-экономического обоснования, экологической оценки воздействия на окружающую среду, привлечение дополнительных инвестиций, а также мероприятия, направленные на строительство самого завода, ветровой и солнечной электростанций, их ввод в эксплуатацию, маркетинг и дальнейшее масштабирование.

Ожидается, что успешный запуск завода позволит нарастить объемы производства «зеленого» водорода до 21 тысячи тонн в год, «зеленого» аммиака — до 120 тысяч тонн в год, и «зеленого» метанола — до 83 тысяч тонн в год. Реализация проекта также будет способствовать созданию около 80 новых рабочих мест. Финансирование из государственного бюджета на строительство завода будет распределяться следующим образом: в 2025 году — 25,4 млн грн, в 2026 году — 26,4 млн грн, и в 2027 году — 13,2 млн грн.

Для успешной реализации проекта отмечается необходимость имплементации европейской консолидированной позиции в сфере энергетики. Это, в свою очередь, позволит создать стратегический энергетический резерв и будет способствовать интеграции Украины в единый европейский энергетический рынок.

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