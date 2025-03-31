Проект реализуется в сотрудничестве украинского предприятия СВТ и южнокорейской компании Paratech, которая специализируется на производстве противопожарного оборудования. Во время недавней поездки украинской делегации в Южную Корею стороны подписали соглашения о сотрудничестве, что позволит запустить новое производство.

Ожидается, что завод создаст дополнительные рабочие места и обеспечит налоговые поступления в местный бюджет. Производственный процесс будет базироваться на современных технологиях, что позволит выпускать продукцию в соответствии с международными стандартами и расширить экспортные возможности предприятия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области планируют строительство мусороперерабатывающего завода