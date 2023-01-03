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Архитектурные тайны Одессы: на Маразлиевской есть необычный дом

Архитектурные тайны Одессы: на Маразлиевской есть необычный дом

В Одессе по улице Маразлиевской, 10 расположено здание с флигелем, построенное с использованием элементов ренессанса и барокко. Оно выглядит необычно благодаря смешению архитектурных стилей, несмотря на то, что в начале этого века его надстраивали.

Владельцами дома и флигеля были представители богатейшей купеческой семьи Котляревских, которые торговали мануфактурой. Основателем фирмы еще в 1833 году был Петр Котляревский, имя которого в Одессе было хорошо известно наряду с именами одесских купцов-миллионеров Пташниковых и Ближенских.

В период между 1880-м и 1890 годами один из представителей семьи Котляревских выстроил на улице Маразлиевской два небольших зеркальных по отношению друг к другу здания, которые известны нам как дом и флигель Котляревских. Впоследствии эти строения были проданы по отдельности.

Дом на Маразлиевской, 10 в Одессе, старое фото

Имя архитектора, который создавал проект этих зданий, сегодня неизвестно. Однако по стилю и некоторым другим признакам они напоминают строения Демосфена Мазирова или Юрия Дмитренко, хотя наверняка утверждать этого нельзя.

Здания представляют собой строгие параллелепипеды со срезанными углами. Парадные входы расположены с фасадной стороны, а основные жилые помещения находятся на втором этаже. Окна с этой стороны отделаны наличниками в стиле ренессанс.

При всем своем изяществе и легкости здание с фасадной стороны выглядит достаточно строго. Здесь нет лепных и декоративных украшений, а расположение имеющихся архитектурных элементов подчинено геометрическим законам. Дом и флигель имеют массивные карнизы.

Окна полуподвального этажа сохранили оригинальные решетки. А вот ворота ограды, которые представляли собой прекрасный образец кузнечного искусства второй половины XIX века, в советское время были уничтожены. Их удалось воссоздать только в начале 2000-х годов.

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Ирина Сорокина
Источник: all.archodessa.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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