Почему вода в прудах парка Победы стала коричневого цвета?

Последствия теплой зимы

В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета рассказали, что несколько лет в прудах полностью не меняли воду, которая циркулирует там по кругу. Вода подается из неглубокой скважины и поэтому в водоемы могут попадать песок и глина. Кроме того, зима была теплой, и пруды хорошо не промерзли. Поэтому донные отложения и микроорганизмы, которые должны были бы погибнуть зимой, но выжили, несколько изменили цвет воды.

Анализы воды доказали, что ее качество остается нормальным, незначительное превышение показателей имеет место только по содержанию марганца и кальция.

«Кроме ежедневных мероприятий по содержанию гидротехнического комплекса, дополнительно ежегодно специалистами КП «Сервисный центр» проводится отбор проб воды для исследования, чтобы убедиться в ее соответствующем качестве. Этому вопросу уделяется много внимания.

По результатам нынешней проверки качества воды было установлено, что она абсолютно безопасна, все показатели качества природной воды в норме. На сегодня точно неизвестно чем или кем вызваны изменения цвета и запаха воды, источники изменений могут быть как природные процессы так и умышленное нанесение вреда», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Итак, беспокоиться о черепахах, которые еще спят, не надо. Через некоторое время вода будет иметь свой привычный цвет. И в водоемах, как всегда, хорошо будут чувствовать себя все местные жители — рыбы, птицы и черепахи.