В Кракове прошел трагичный перфоманс у российского консульства (фоторепортаж)

В воскресенье, 8 мая 2022 года, в польском городе Кракове прошла акция протеста возле консульства рф «Изнасилование – это военное преступление».
Эта акция прошла в звенящей тишине, которую нарушал только звук работающих фотоаппаратов. Но такое «молчание» порой звучит громче всяких слов. И от этого небольшой перфоманс выглядел еще более трагичным.
«Девушки в «окровавленном» нижнем белье с черными пакетами на головах и завязанными за спиной руками стояли лицом к консульству рф. Потому что в зверствах, происходящих в Украине и называемых «спецоперацией», виноват не только российский президент, но и все россияне. И мир должен это знать. Поляки это понимают и уже третий месяц выходят на улицы города в поддержку Украины, а значит и всего цивилизованного мира. Потому что сегодня свободная и победившая Украина – это залог мира для всех»,
– описывает происходящее корреспондент «Одесской жизни», побывавший на мероприятии.
Больше подробностей – в фоторепортаже:
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