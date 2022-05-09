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В Кракове прошел трагичный перфоманс у российского консульства (фоторепортаж)

В Кракове прошел трагичный перфоманс у российского консульства (фоторепортаж)

В воскресенье, 8 мая 2022 года, в польском городе Кракове прошла акция протеста возле консульства рф «Изнасилование – это военное преступление».

Эта акция прошла в звенящей тишине, которую нарушал только звук работающих фотоаппаратов. Но такое «молчание» порой звучит громче всяких слов. И от этого небольшой перфоманс выглядел еще более трагичным.

«Девушки в «окровавленном» нижнем белье с черными пакетами на головах и завязанными за спиной руками стояли лицом к консульству рф. Потому что в зверствах, происходящих в Украине и называемых «спецоперацией», виноват не только российский президент, но и все россияне. И мир должен это знать. Поляки это понимают и уже третий месяц выходят на улицы города в поддержку Украины, а значит и всего цивилизованного мира. Потому что сегодня свободная и победившая Украина – это залог мира для всех»,

– описывает происходящее корреспондент «Одесской жизни», побывавший на мероприятии.

Больше подробностей – в фоторепортаже:

Акция у посольства рф в Кракове
Акция у посольства рф в Кракове2
Акция у посольства рф в Кракове3
Акция у посольства рф в Кракове4
Акция у посольства рф в Кракове5
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Акция у посольства рф в Кракове7
Акция у посольства рф в Кракове8
Акция у посольства рф в Кракове9
Акция у посольства рф в Кракове10
Акция у посольства рф в Кракове11
Акция у посольства рф в Кракове12
Акция у посольства рф в Кракове13
Акция у посольства рф в Кракове14
Акция у посольства рф в Кракове15
Акция у посольства рф в Кракове16
Акция у посольства рф в Кракове17
Акция у посольства рф в Кракове18
Акция у посольства рф в Кракове19
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Редакция ПРОФИЛЬ

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