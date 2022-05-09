В Кракове прошел трагичный перфоманс у российского консульства (фоторепортаж)

Эта акция прошла в звенящей тишине, которую нарушал только звук работающих фотоаппаратов. Но такое «молчание» порой звучит громче всяких слов. И от этого небольшой перфоманс выглядел еще более трагичным.

«Девушки в «окровавленном» нижнем белье с черными пакетами на головах и завязанными за спиной руками стояли лицом к консульству рф. Потому что в зверствах, происходящих в Украине и называемых «спецоперацией», виноват не только российский президент, но и все россияне. И мир должен это знать. Поляки это понимают и уже третий месяц выходят на улицы города в поддержку Украины, а значит и всего цивилизованного мира. Потому что сегодня свободная и победившая Украина – это залог мира для всех»,