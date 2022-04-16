В Кракове поляки вышли бойкотировать «Ашан» (фоторепортаж)

«Ашан» – один из самых популярных гипермаркетов в Польше. Вряд ли можно встретить поляка, который ни разу не был в «Ашане». Вот только именно эта французская корпорация до сих пор отказывается уходить с российского рынка. И жители Польши не остаются в стороне от этого факта. Многие уже перестраивают свои маршруты и меняют привычки, избегая делать покупки в магазинах этой сети. И чтобы как можно больше людей осознали тот факт, что своим присутствием и работой в рф корпорация спонсирует военные преступления россиян, поляки устраивают акции бойкота.

В этот раз несколько десятков человек с флагами Украины и плакатами с надписями «Буча», «Гостомель», «Мелитополь», «Молчание – это насилие» прошли по первому этажу одного из самых больших торговых центров Кракова. Они шли – медленно, молча и немного даже торжественно – мимо кафешек и магазинов, чтобы остановиться возле входа в гипермаркет. Там же «упали замертво» два участника: у них были связаны руки за спиной. И после этого они заговорили. По очереди рассказывали о том, почему война в Украине – это война не только Украины. Почему каждый здравомыслящий человек должен сегодня быть с украинцами заодно. И почему «Ашан» сегодня – магазин нон грата.

Важно то, что эта акция была организована не украинцами и не с их помощью. Показательно и то, что поляки останавливались и слушали, и смотрели, и снимали фото и видео на телефоны. Конечно, были и те, кто, проходя мимо, просто «цыкал» – ведь может показаться, что война где-то там, в Украине. А здесь мир, покой и не надо портить предпраздничное настроение. Но ощущается, что такие – в абсолютном меньшинстве. Потому что победа Украины – это победа всего мира. И всему миру сегодня стоит поучаствовать в этой войне как минимум не помогая рф. И Краков, как и вся Польша, своим примером показывает, что нельзя оставаться в стороне. А поляки не устают встречать украинцев, бегущих от бомбежек и обстрелов, и помогать им во всем, чем только можно. Спасибо, Польша!