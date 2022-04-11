«Спасите наших детей!»: в Кракове прошел Марш матерей

В воскресенье, 10 апреля, в польском городе Кракове возле Катынского креста собрались сотни женщин. Многие из них были с детьми. А одна девочка держала плакат, на котором было написано: «Я хочу домой к папе». Марш матерей – это крик украинских женщин о войне, которую развязала РФ в мирной Украине, и массовых убийствах детей и их родителей. Показываем, как это было.

Марш матерей стартовал от Катынского креста в центре Кракова. Этот крест был установлен в 1990 году возле костела святого Эгидия в память о польских военнопленных, расстрелянных в сталинских лагерях в 1940 году. А 10 апреля там собрались женщины, сбежавшие от бомбежек и массовых убийств, устроенных последователями Сталина. Они шли в сторону площади Рынок и скандировали простые и от того пронзительные фразы на украинском, польском и английском языках: «Досить смертей, врятуйте дітей!», «Немає чужих дітей!», «Остановите Россию. Спасите наши семьи!», «Мариуполь! Ирпень! Буча! Краматорск!».

На плакате одной девочки с сине-желтым флагом на плечах было написано: «Я хочу домой к папе!». И вполне можно представить, что все участники акции с удовольствием приехали бы в весенний Краков на чашку кофе и купили бы детям традиционный краковский бублик. Но сегодня они здесь не по своей воле. Сегодня они идут по улицам Кракова, чтобы мир не закрывал глаза на войну в Украине. Они идут по улицам Кракова, но мысленно в сожженных, разрушенных и разграбленных городах Украины. Они идут по улицам Кракова, но сердцем со своими мужьями, братьями, сыновьями, отцами, которые отважно защищают Украину. Они идут по улицам Кракова и оплакивают всех невинно убитых детей и их родителей. Они идут по улицам Кракова…