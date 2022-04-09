Кровавый геноцид: в польском Кракове прошла акция протеста в поддержку Украины – пронзительный фоторепортаж

В субботу, 9 апреля, на центральной площади польского города Кракова прошла акция против геноцида украинского народа. Кровь, связанные руки, зажженные свечки, повязки на глазах, плакаты, флаги Украины… И все это на фоне туристического Кракова.

Фото с этой акции могут шокировать. Но не больше, чем осознание того, что это реальность, которую сегодня переживает Украина и ее граждане, виновные только в том, что они украинцы.

Всю пятницу и днем в субботу моросил дождь, а температура в Кракове не поднималась выше 6 градусов. Но за 40 минут до начала акции ее участники – а это несколько сотен человек – уже были на месте и готовились ложиться на мокрую плитку площади.

Идея мероприятия заключалась в том, чтобы инсценировать беспощадные убийства в Буче и донести миру тот непередаваемый ужас, прямо сейчас происходящий в Украине. В очередной раз напомнить, что виноват не только президент РФ, но и россияне в целом: это они грабят, насилуют и убивают мирных украинцев.

После того, как участники акции инсценировали массовые убийства в Буче, из динамиков зазвучали истории украинцев. Их зачитывал спокойный и монотонный женский голос. Истории о том, как одну девушку неделю насиловал российский военный, а на глазах у другой убили мать. О детях, которых убивали просто на улицах и тех, кому приходилось есть собачий корм, неделями прячась от бомбежек в подвале…

А совсем рядом на краковских улицах кипит жизнь. Такая же жизнь, которой жили украинцы еще два месяца назад – прогулки по центру, кофе на вынос и радость от вышедшего из-за туч солнца. Кстати, ровно ко времени начала акции «Кровавый геноцид» закончился дождь и замерзших участников акции начало пригревать солнце. И было в этом что-то обнадеживающее…

Предупреждаем: фото не для слабонервных: