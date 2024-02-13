От осанны до «распни его!»: на сцене одесской Музкомедии состоялась премьера звездной рок-оперы (фоторепортаж)

Действительно — событие!

«Это не спектакль, это историческое театральное событие», — первое, что я услышала от одного из зрителей после премьеры. А в ответ зрительница тихо произнесла: «До дрожи!»…

Произошло событие, которого мы так ожидали! Действительно – событие!

— Мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу наших дней: без любви и сострадания личность неизбежно деградирует, человек перестает быть человеком, — считает режиссер постановщик спектакля Владимир Подгородинский.

Это — о самом главном. И все это пронизывает рок-оперу, которая длится всего два действия, а (как так получается?!) рассказывает обо всей нашей жизни.

Ведь она о судьбе и выборе, об измене и отречении. И о высокой Любви, которая не угасает, о Любви-суперзвезде, которая — сам Иисус Христос (Денис Рудой).

Рок-опера исполняется на английском языке с украинским переводом. Оркестр (дирижер-постановщик – Вадим Перевозников) находится в «непривычном» месте — за исполнителями. Музыканты — и где-то далеко, и в то же время совсем рядом, а пронзительная музыка словно доносится с самых небес.

Калейдоскоп страстей…

От осанны — к «распни его!»… От больных людей, протягивающих руки к Иисусу с мольбой об исцелении — до издевок над сыном Божьим такого развеселого царя Ирода (Михаил Игнатов) с «командой».

Люди, люди!..

Актерская игра пронизывает. Колебания, сомнения, отчаяние, запоздалое прозрение с раскаянием — как какой-то неистовый калейдоскоп страстей.

Христос пытается понять, зачем Бог-отец ведет его на мученическую смерть, в чем смысл его жертвы, кроме «такова судьба». О, как же он умоляет, чтобы Господь открыл ему свой высочайший замысел…

Колеблется Понтий Пилат (Александр Щесняк), пытаясь что-то «объяснить» Иисусу, потому что где-то там, в глубине души, совсем не желает отправлять Христа на смерть. Да что поделаешь, если и до бунта недалеко, и должности можно лишиться…

Некогда развратница Мария Магдалина (Екатерина Мысь) не совсем понимает, что именно ведет ее по тропам за Иисусом, но она следует за ним, с материнской нежностью оберегает его сон, словно чувствует, что ждет сына Божьего. Пусть же хоть пока немного отдохнет.

А этот ошалевший Иуда (Александр Кабаков)! Актеру удалось показать почти все свое скрывающееся глубоко в душе «черное и белое». Вот только на сцене все вырывается из «черного» героя наружу – точно так, как рассыпаются перед глазами зрителя по сцене все тридцать серебряников («гонорар» за поцелуй-предательство). И как же «честно» и органически трижды отрекается от Христа апостол Петр (Олег Сакура)!

«До дрожи!»

…Лаконичные «точные» декорации и такие выразительные костюмы… И сама музыка, и актерская игра, и хор с балетом — все не просто органично соединено на высоком профессиональном уровне. На сцене словно оживают страницы Библии.

Все это вместе действительно становится тем путем к храму души, который мы должны открыть в себе…

Если выходишь после премьеры с такими мыслями, то, вероятно, это и есть катарсис. Вот почему и звучит после спектакля: «До дрожи!»…

* Режиссер-постановщик – Владимир Подгородинский;

* дирижер-постановщик – Вадим Перевозников;

* дирижер, хормейстер-постановщик – Сергей Савенко;

* балетмейстер-постановщик – Виталий Кузнецов;

* художник-постановщик – Станислав Зайцев;

* художник по костюмам – Елена Лесникова.

Фото — Мария Котова