Концерт CHEEV (Гарно так), премьера в Украинском и просмотр кометы: топ-5 событий в Одессе на выходные

Тем же, кто любит звезд эстрады, а не с неба, предлагаем сходить на концерт CHEEV и «красиво так» попеть. Еще один долгожданный концерт состоится в эту пятницу. Это сольник джазового музыканта Вадима Бессараба. Вас ждет очень близкое, почти интимное общение с музыкантом. Еще одно нетривиальное музыкальное событие — концерт органа и голоса. Но на этот раз, в старинном зале Пресвитерианской церкви будут звучать не классические произведения, а хиты из любимых кинофильмов.

Тему кино продолжает премьера в театре Василька, где спектаклем отметят столетие со дня рождения режиссера Сергея Параджанова. Будет щемяще и захватывающе, как и все, что связано с этим гениальным художником.

Этот спектакль посвящен столетию со дня рождения Сергея Параджанова — гениального режиссера, мечтателя и бунтаря. Такие как он были не нужны советской власти. Поэтому художник много лет провел в ужасных тюрьмах. Впрочем сломать его не удалось, даже в тюрьмах он творил. Этот спектакль поставлен именно по сценарию великого мастера Параджанова.



18 октября, 19:00. Сольный концерт Вадима Бессараба. Культурный центр Union

Этот концерт должен был состояться на прошлой неделе, но из-за объявленного в Одесской области дня траура был перенесен на неделю. Впрочем, вся программа, а также участники концерта остаются неизменными. Неизменным остается и талант маэстро передавать зрителям любовь, энергетику и красоту.



19 октября, 16:00. Просмотр кометы. Одесская обсерватория

К счастью, в нашем небе можно наблюдать не только враждебные дроны и ракеты, но и яркие и мирные явления. Если конец лета радовал нас волшебным звездопадом, то сейчас, в середине осени космос нам подарил другое зрелище — прохождение кометы.

Посмотреть на хвост кометы можно буквально еще несколько дней. Так что не упустите волшебную возможность, которая есть не в каждом городе Украины — экскурсия и наблюдение вечернего неба в старинный телескоп, который находится в Одесской обсерватории.



20 октября, 16:00. Знаменитые кинохиты в исполнении органа и голоса. Пресветорианская церковь

Концерт в уникальном зале — месте где сбываются мечты, и где бурлит самая волшебная в Одессе атмосфера! Глубина профессионального вокала, монументальность органа и величие храма наполнят знакомые мелодии новыми красками.

В программе концерта — саундтреки к фильмам «Однажды в Америке», «В джазе только девушки», «Миссия невыполнима», «Серенада солнечной долины», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Эммануэль», «Шербурские зонтики», «Завтрак у Тиффани», «Профессионал», «Нотр-Дам-де-Пари», «Список Шиндлера», «Титаник». Прозвучат и композиции из мультфильмов «Красавица и чудовище», «Анастасия» и «Аладдин». Музыкальный мир киноисторий открывает двери.



20 октября, 18:00. Гастроли. Концерт Cheev. Областная Филармония

Композиция «Гарно так» попала в чарты не только в Украине, но и в Европе. Этот трек захватил TikTok и Instagram. CHEEV (Владислав Чижиков) — молодой исполнитель из Белоруссии, проживающий в Украине и поющий на украинском. Его талант был оценен на «Голос страны» и уже в 2019 году, под псевдонимом CHEEV, состоялся дебютный релиз песни «Оберігати». А 2021 — год выпуска первого альбома «Drama».

Стиль CHEEV — это комбинация жанров инди и альтернативы, в сочетании с особым вокалом и лирическим текстом. Концерт CHEEV это о песнях, которые откликаются в сердцах. Во время выступления будет не только лирика и романтика. Певец передает в треках весь диапазон эмоций. Как оно все происходит? Приходите и увидите собственными глазами!

