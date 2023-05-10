Уроженец Буджака завоевал золото на чемпионате Европы

Новоиспеченным чемпионом Европы по вольной борьбе стал украинец, наш земляк Василий Михайлов — уроженец степных просторов украинской Бессарабии.

В поселке Тарутино он был одним из многих парней, кто занимался спортом и смело мечтал о заветных медалях. Но сегодня на высшей ступени пьедестала чемпионата Европы по спортивной борьбе только он — мастер спорта Украины международного класса старший сержант Василий Михайлов. Это первое в его карьере золото европейского первенства, а также первая победа Украины в мужской вольной борьбе за последние 10 лет.

До этого самым высоким его достижением на чемпионате Европы была бронза, завоеванная в 2020 году, в весовой категории до 79 килограммов. В этой же категории на чемпионате Европы, который на днях завершился в столице Хорватии Загребе, Василий боролся и в этот раз.

Как проходил чемпионат Европы по вольной борьбе

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, участие украинца на чемпионате выглядело следующим образом:

в 1/8 финала Василий досрочно победил Ахсарбека Гулаева из Словакии со счетом 15:4;

в четвертьфинале оказался сильнее серба Хетика Каболова (8:1);

в полуфинале – бронзового призера молодежного Евро-2023 Сабухи Амирсланова из Азербайджана – 5:2;

в финале — победил Георгиоса Кугиомцидиса из Греции (3:1) – чемпиона Европы-2022 в этой категории.

За 40 секунд до конца первого периода Василий совершил захват ноги, «приземлил» соперника на ковер и заслуженно поднялся на высшую ступень спортивного пьедестала почета Европы!

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