Любашевская громада объявила конкурс искусств

Любашевской громадой Подольского района объявлен конкурс искусств на присуждение премии имени заслуженного мастера народного творчества Украины Ростислава Палецкого.
Премия присуждается в двух возрастных категориях (5-18 лет и от 18 лет) в номинациях:
- «Декоративная и народная живопись;
- «Художественная ткань»;
- «Художественные изделия из природных материалов»;
- «Научно-исследовательский труд и популяризация национального народного искусства».
Лауреаты будут отмечаться дипломами и денежным вознаграждением в сумме от 1 до 5 тысяч гривен.
Конкурсные работы представляются авторами в Троицкий Дом народного творчества имени Ростислава Палецкого до 15 мая по адресу: ул. Ростислава Палецкого, 12, с. Троицкое, Подольский р-н., Одесская обл.
Более подробную информацию можно получить по тел. (096) 524-51-40 и e-mail: slavinskiy.aleksandr@ukr.net
Кто такой Ростислав Палецкий
Ростислав Палецкий родился 10 января 1932 года в селе Кохановка Ананьевского района, а творил в Троицком Любашевском районе. Палецкий был новатором в жанре декоративной росписи, творил собственные орнаментальные композиции с ярким национальным колоритом, прибегал к стилизации исторических фигур и известных литературных персонажей. Особый интерес имел к казацкой тематике, героическому эпосу украинского народа. Создал цикл картин по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня», языческий цикл и т.д.
В 1971-м имел первую персональную выставку в Одесском музее западного и восточного искусства. Его росписи побывали на выставках в Киеве, Измаиле, Полтаве, Польше, Болгарии, Германии, Чехии, Японии, где их оценивали очень высоко.
7 марта 1978 года в селе Троицком в собственном доме был убит сотрудниками КГБ.
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