Любашевская громада объявила конкурс искусств

Премия присуждается в двух возрастных категориях (5-18 лет и от 18 лет) в номинациях:

«Декоративная и народная живопись;

«Художественная ткань»;

«Художественные изделия из природных материалов»;

«Научно-исследовательский труд и популяризация национального народного искусства».

Лауреаты будут отмечаться дипломами и денежным вознаграждением в сумме от 1 до 5 тысяч гривен.

Конкурсные работы представляются авторами в Троицкий Дом народного творчества имени Ростислава Палецкого до 15 мая по адресу: ул. Ростислава Палецкого, 12, с. Троицкое, Подольский р-н., Одесская обл.

Более подробную информацию можно получить по тел. (096) 524-51-40 и e-mail: slavinskiy.aleksandr@ukr.net

Кто такой Ростислав Палецкий

Ростислав Палецкий родился 10 января 1932 года в селе Кохановка Ананьевского района, а творил в Троицком Любашевском районе. Палецкий был новатором в жанре декоративной росписи, творил собственные орнаментальные композиции с ярким национальным колоритом, прибегал к стилизации исторических фигур и известных литературных персонажей. Особый интерес имел к казацкой тематике, героическому эпосу украинского народа. Создал цикл картин по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня», языческий цикл и т.д.

В 1971-м имел первую персональную выставку в Одесском музее западного и восточного искусства. Его росписи побывали на выставках в Киеве, Измаиле, Полтаве, Польше, Болгарии, Германии, Чехии, Японии, где их оценивали очень высоко.

7 марта 1978 года в селе Троицком в собственном доме был убит сотрудниками КГБ.

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