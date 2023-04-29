Новости Одессы и Одесской области

Любашевская громада объявила конкурс искусств

Любашевская громада объявила конкурс искусств

Любашевской громадой Подольского района объявлен конкурс искусств на присуждение премии имени заслуженного мастера народного творчества Украины Ростислава Палецкого.

Премия присуждается в двух возрастных категориях (5-18 лет и от 18 лет) в номинациях:

  • «Декоративная и народная живопись;
  • «Художественная ткань»;
  • «Художественные изделия из природных материалов»;
  • «Научно-исследовательский труд и популяризация национального народного искусства».

Лауреаты будут отмечаться дипломами и денежным вознаграждением в сумме от 1 до 5 тысяч гривен.

Конкурсные работы представляются авторами в Троицкий Дом народного творчества имени Ростислава Палецкого до 15 мая по адресу: ул. Ростислава Палецкого, 12, с. Троицкое, Подольский р-н., Одесская обл.

Более подробную информацию можно получить по тел. (096) 524-51-40 и e-mail: slavinskiy.aleksandr@ukr.net

Кто такой Ростислав Палецкий

Роман Палецкий

Ростислав Палецкий родился 10 января 1932 года в селе Кохановка Ананьевского района, а творил в Троицком Любашевском районе. Палецкий был новатором в жанре декоративной росписи, творил собственные орнаментальные композиции с ярким национальным колоритом, прибегал к стилизации исторических фигур и известных литературных персонажей. Особый интерес имел к казацкой тематике, героическому эпосу украинского народа. Создал цикл картин по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня», языческий цикл и т.д.

В 1971-м имел первую персональную выставку в Одесском музее западного и восточного искусства. Его росписи побывали на выставках в Киеве, Измаиле, Полтаве, Польше, Болгарии, Германии, Чехии, Японии, где их оценивали очень высоко.

7 марта 1978 года в селе Троицком в собственном доме был убит сотрудниками КГБ.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Артем Тихонов ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить