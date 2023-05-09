На Одесщине прошло первенство по «быстрому баскетболу» среди школьников

В Одесской области прошло первенство по баскетболу (три на три) среди школьников.

В Одесской области прошло первенство по баскетболу (три на три) среди школьников.

По правилам баскетбола три на три, дети играют без участия тренера: они сами берут тайм-аут, сами делают замену. Это так называемый быстрый баскетбол, он построен на атаках на одно кольцо, что зрелищно, но спортсменам физически выдержать непросто.

Предварительно прошли отборочные зональные игры. На юге Одесчины встретились поклонники этого вида спорта из городов Вилково, Килия, Рени, а также сел Суворовской и Сафьяновской громад. Встреча южан показала, насколько вдохновенно работают учители физкультуры, каких впечатляющих результатов достигают их ученики. Так, в соревнованиях юношей первое место заняла команда, которую представила Вилковская школа №2, второе – ребята из села Озерное Сафьяновской громады, которые выиграли у своих сверстников из Рени и Килии.

— Мои хлопцы полны движения, с удовольствием ходят в спортзал, а еще они любят соревноваться, чтобы показать себя, — прокомментировал успешное выступление команды учитель из села Озерное Федор Войчу. – Наши парни – это будущие защитники Украины, поэтому хорошая физическая подготовка и выносливость им в жизни пригодятся.

Если говорить о девушках, то в южной зоне вновь стали первыми воспитанницы Ренийской спортшколы, с которыми работает тренер Петр Симон.

На пьедестале почета команда Ренийской ДЮСШ уже «прописалась»: на протяжении многих лет девчата возвращаются домой с медалями.

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