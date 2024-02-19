В Одесі покажуть оптимістичну трагікомедію про окупацію Херсонщини

“Молочайник” – пʼєса молодої української драматургині Оксани Гриценко. Вона перемогла в конкурсі Липневий мед 2023 (категорія п’єс для дорослих) та потрапила до довгого списку конкурсу Драма.UA 2023. Авторка народилася на Херсонщині, а її рідне селище й досі знаходиться під окупацією на Лівому березі Дніпра. Саме тому, все що відбувається в пʼєсі близько і режисерові – Євгенію Резніченко, який півтора місяця провів в окупації в рідному Херсоні.

Довгий час він не міг знайти сили знову думками повертатися в події дворічної давнини. Але потім взявся за постановку документальної вистави «Лишатися (не) можна», в основі якої легли особисті історії акторів Херсонського драмтеатру. Цю виставу торік мали можливість бачити і одеські глядачі. Але необхідно продовжувати говорити на такі теми, вважає режисер:

Для нас сьогодні важливо розуміти, не забувати, не заплющувати очі, щоб ми знову не відкотилися у 2014 – 2016 роки, коли більшість нашого суспільства вважали, що війна десь далеко і вона їх не стосується. Я відчув свою внутрішню готовність знову зануритися в це все, тому що зміг збалансуватись, якось оговтатися і, взагалі, вирівняти своє існування в нашому буремному житті.

Події пʼєси переносять глядача у невеличке село на Херсонщині, в будинок звичайної української родини, де живуть декілька поколінь жінок. Кожна з них – окрема особистість, яскраво виписаний характер. Вони такі ж як сотні тисяч інших – живуть на своїй землі, не можуть і не хочуть її покидати навіть під смертельною загрозою.

На перший погляд, вони беззахисні, але кожна чинить свій опір як може і навіть призивають на допомогу потойбічної сили. Їхнє спілкування та монологи наповнені життям, гумором та іронією. Глядач проживає разом з ними декілька місяців і здається, за дві години, які триває вистава, теж стає мешканцем загубленої серед херсонського степу маленької Кавунівки.

У виставі будуть задіяно два склади актрис: Оксана Бурлай – Питерова, Ляна Карєва, Валентина Гульченко, Валентина Губська, Ірина Шинкаренко, Тетяна Полякова, Інна Мєшкова, Тереза Заурбекова, Анастасія Бєлкіна і Яна Коломієць. Євгеній Резніченко стверджує, що це буде дві різних вистави і за своїм темпом і за емоційною складовою.

Премʼєра відбудеться зовсім скоро, 24 та 25 лютого. На покази чекають лише дорослих глядачів від 16 років.

Також режисер попереджає, що під час дії будуть лунати вибухи та постріли, тож людям, які важко переносять такі звуки, краще почекати, коли рани загояться. Адже не зважаючи на те, що це комедія, у виставі показана все ж таки війна зі сльозами, втратами та смертями, з якими важко змиритися та неможливо прийняти.

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