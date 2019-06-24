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Новости Одессы и Одесской области

«Бельгийские остановки» обещают реставрировать, а проект моста к Морвокзалу дорабатывают

«Бельгийские остановки» обещают реставрировать, а проект моста к Морвокзалу дорабатывают

Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в горсовете начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко.

Чиновник сообщил, что на заседании городского Координационного совета по вопросам охраны культурного наследия было принято решение о присвоении статуса объектов культурного наследия трамвайным остановкам «бельгийского типа» постройки начала двадцатого века. Совет одобрил планы по реставрации остановок и сейчас готовит проект решения.

“Бельгийские остановки” в Одессе. Вчера, сегодня, завтра?

Был показан общий эскизный проект реставрации бельгийской остановки.

Однако ни конкретных сроков, ни сумм Павел Остапенко пока не назвал. При этом он добавил, что из 21 «трамвайного» исторического комплекса есть доступ для реставрации только к 11-ти, а остальные 10 в прошлые годы были приватизированы под магазины и СТО. На частные объекты нет и охранных договоров, которые выдает областная власть.

Упомянул начальник управления и предложенный в конце прошлого года проект строительства пешеходного моста к Морвокзалу – по замыслу разработчиков, мост должен пройти над улицей Приморской.

Проект “моста-равлика” над ул. Приморской

Павел Остапенко заявил, что от этого проекта не отказались – его отправили на доработку.

Как сообщала «Одесская жизнь», на заседании в октябре 2018 года члены Координационного совета заявили, что «мост-равлик» стоимостью 80 млн. грн., который должен был бы соединить Стамбульский парк и Морвокзал, испортит внешний вид Приморского бульвара и Потемкинской лестницы.

А судьба «бельгийских остановок» в Одессе складывается по-разному.

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