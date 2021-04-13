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В Одессе на Чубаевке освобождают из «плена» историческую бельгийскую остановку (фото)

В Одессе на Чубаевке освобождают из «плена» историческую бельгийскую остановку (фото)

В Одессе на углу улиц Чубаевской и Авдеева-Черноморского демонтируют пристройку, за которой «спрятана» историческая бельгийская трамвайная остановка.

У одесских бельгиек судьба складывается по-разному: из них делают, кафе, жилые «квартиры», они становятся частью зданий. Некоторые продолжают выполнять свою первоначальную функцию.

У бельгийки на Чубаевке, установленной еще в 1913 году, – тоже своя судьба. Она стала пристройкой к жилому дому.

Как рассказывает на своей странице в Facebook одесский краевед, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов, «каким-то образом эта остановка оказалась за забором частного владения, и сейчас используется в качестве подсобного помещения».

И вот теперь пристройку демонтируют, «освобождая» старейшую остановку.

бельгийку на Чубаевке высвобождают из "плена"

По информации «Думской», демонтаж пристройки, за которой спрятана остановка, производит сам владелец жилого дома. Поводом для демонтажа послужило распоряжение Киевской райадминстрации Одессы: пристройка возникла на общественной территории, перегородив пешеходный тротуар.

А теперь – о чубаевской трамвайной линии. Как рассказывает Дмитрий Жданов, трамвайная линия, проходившая через Чубаевку, просуществовала всего несколько лет: «Но какой ажиотаж был при утверждении проекта! В заметке газеты «Одесский листок» за 1912 год рассказывается, как дачевладельцы Чубаевки протестовали против переноса линии в угоду гласного городской думы, господина Полякова. Одесский листок за 24 января 1912 года писал о том, что трамвай должен был пройти по «первой линии» Чубаевки. Когда же предварительные работы были завершены, бельгийское общество вдруг решили провести линию трамвая по «второй линии», на которой находилась дача Полякова».

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Фото: Facebook-страница Дмитрия Жданова

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