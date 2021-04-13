В Одессе на Чубаевке освобождают из «плена» историческую бельгийскую остановку (фото)

В Одессе на углу улиц Чубаевской и Авдеева-Черноморского демонтируют пристройку, за которой «спрятана» историческая бельгийская трамвайная остановка.

У одесских бельгиек судьба складывается по-разному: из них делают, кафе, жилые «квартиры», они становятся частью зданий. Некоторые продолжают выполнять свою первоначальную функцию.

У бельгийки на Чубаевке, установленной еще в 1913 году, – тоже своя судьба. Она стала пристройкой к жилому дому.

Как рассказывает на своей странице в Facebook одесский краевед, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов, «каким-то образом эта остановка оказалась за забором частного владения, и сейчас используется в качестве подсобного помещения».

И вот теперь пристройку демонтируют, «освобождая» старейшую остановку.

По информации «Думской», демонтаж пристройки, за которой спрятана остановка, производит сам владелец жилого дома. Поводом для демонтажа послужило распоряжение Киевской райадминстрации Одессы: пристройка возникла на общественной территории, перегородив пешеходный тротуар.

А теперь – о чубаевской трамвайной линии. Как рассказывает Дмитрий Жданов, трамвайная линия, проходившая через Чубаевку, просуществовала всего несколько лет: «Но какой ажиотаж был при утверждении проекта! В заметке газеты «Одесский листок» за 1912 год рассказывается, как дачевладельцы Чубаевки протестовали против переноса линии в угоду гласного городской думы, господина Полякова. Одесский листок за 24 января 1912 года писал о том, что трамвай должен был пройти по «первой линии» Чубаевки. Когда же предварительные работы были завершены, бельгийское общество вдруг решили провести линию трамвая по «второй линии», на которой находилась дача Полякова».

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Фото: Facebook-страница Дмитрия Жданова