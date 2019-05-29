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Что происходит с бельгийской остановкой на улице Приморской?

Что происходит с бельгийской остановкой на улице Приморской?

У бельгийских остановок в Одессе судьба складывается по-разному. Порой — почти невероятно. Эти остановки, то есть, некогда остановочные павильоны Бельгийского акционерного трамвайного общества, а также их дальнейшая судьба, время от времени в Одессе — «на повестке дня».

Вот так же сложилось и с еще одной «бельгийкой», которая находится на углу улицы Приморской и спуска Маринеско.

Она, в общем, сохранила свое предназначение и долгое время служила  диспетчерской троллейбусного маршрута №10. И что же? Одесситы забили тревогу: с исторической остановки сбили плитку (кстати, никак не старинную), она сейчас не функционирует. Дальше — больше: в соцсетях стали появляться слухи, что в скором времени ее «снесут с лица земли».

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на этом месте. В самом деле, с диспетчерской, то есть, той самой «бельгийки» сбита плитка, выглядит историческая остановка жалко, никаких щитов с информацией, «что и как» здесь происходит, не имеется.

Одесситы же, которые стоят здесь в ожидании троллейбуса, почему-то тоже уверены, что старую бельгийку будут сносить.

Мы обратились в КП «Одесгорэлектротранс» с просьбой прояснить дальнейшую судьбу исторической остановки.

Нам пояснили, что причин для беспокойства нет: «Бывшую бельгийскую остановку ремонтируют сотрудники КП «ОГЭТ». Остановке возвращают первоначальный вид».

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как появились в истории одесского трамвая “бельгийские остановки”.

 

Фото с сайта Думская

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Мария Котова
Мария Котова
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