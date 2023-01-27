День в истории: когда и за что расстреляли Бабеля?

В этот день, 27 января, в 1940 году по решению Военной коллегией Верховного Суда СССР расстрелян великий одессит – известный писатель, журналист и военный корреспондент Исаак Бабель. Расстрельный список был подписан секретарем ЦК ВКП(б) И.В. Сталиным.

Исаак Эммануилович Бабель родился (1) 13 июля 1894 года в Одессе в зажиточной и образованной еврейской семье. Учился в Одесском коммерческой училище имени Николая I, потом в Коммерческом институте. Увлекался историей, штудировал иностранные языки. Писать начал в 15 лет. Участвовал в любительских спектаклях и сочинял пьесы.

Завершив образование, Бабель стал служить в книжном издательстве. Одесса его детства, юности – яркий, колоритный, праздничный мир, который он любил. Сгустком энергии Одессы была Молдаванка, где обитали извозчики, грузчики, налетчики и воры, – персонажи «Одесских рассказов» Бабеля.

В 1916 году Бабель приехал в Петербург с твердым намерением жить писательским трудом. Два рассказа Бабеля – «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла» – были опубликованы в журнале «Летопись». Рассказы вызвали интерес у читающей публики и у судебных органов. Бабеля собирались привлечь к уголовной ответственности за порнографию. Февральская революция спасла его от суда, который уже был назначен на март 1917 года.

Семь лет Бабель ездил по стране, сменив множество профессий, – служил в ЧК, был корреспондентом газеты «Красный кавалерист», участвовал в продовольственных экспедициях, работал в Наркомпросе, в Одесском губкоме, воевал на Румынском, Северном, Польском фронтах, был репортером тифлисских и петроградских газет.

В 1920 году он отправляется в Ростов-на-Дону, где присоединяется к Первой конной армии Семена Буденного, участвует в боевых действиях и ведет дневник, ставший основой цикла рассказов «Конармия». Буденный был в гневе, прочитав рассказы, и требовал защитить от безответственной клеветы тех, «кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти». Горький, защищая Бабеля, писал, что тот показал бойцов Первой конной ярче, чем Гоголь казаков.

Бабеля арестовали 16 мая 1939 года на даче в Переделкине. Он только арендовал ее, чтобы закончить свой заветный труд – новую книгу рассказов. Его обвинили в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже.

Во время ареста у писателя изъяли несколько рукописей, которые впоследствии оказались утраченными. Под пытками Бабель якобы «признался» в связях с троцкистами и в том, что он якобы намеренно искажал действительность, умалял роль партии, вел «антисоветские разговоры», а также что установил шпионские связи с французским писателем Андре Мальро и передавал ему сведения о состоянии Воздушного флота.

27 января 1940 года (по другим данным – 17 марта 1941 года) писатель был расстрелян в Москве.

Реабилитирован Бабель был в 1954 году.

В литературном наследии Бабеля восемьдесят рассказов, две пьесы, пять киносценариев.

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Источник: slovo.odessa.ua