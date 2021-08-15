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Одесские истории: в Одессу переехало коммерческое училище Файга

Одесские истории: в Одессу переехало коммерческое училище Файга

В августе 1884 года через газету «Одесский листок» Г.Ф.Файг сообщил одесситам, что «учебное заведение с курсами 6-классной классической прогимназии и реального училища Генриха Файга, содержавшего 10 лет училище в Москве, переведено с разрешения попечителя Одесского учебного округа в Одессу».

Уже за первые годы училище показало себя как одно из лучших учебных заведений и было преобразовано в 7-классное коммерческое училище. В 1900 году на парижской Всемирной выставке было представлено 80 тысяч учреждений из 50 стран, в том числе и одесское училище Файга. За организацию и качество учебного процесса заведение получило бронзовую медаль.

В училище уделяли внимание не только профильному образованию, но физическому и творческому развитию. По своей программе училище превосходило многие учебные заведения, а выпускники получали такие же права, как и окончившие государственные заведения, имели право на получение золотой и серебряной медалей, а также звания кандидата коммерции. Однако такие «бонусы» и льготы даром не давались — родители платили за обучение сыновей более 260 рублей в год, в пять раз больше, чем в гимназии.

Училище привлекало еще и тем, что учеников никогда из него не исключали. Сюда везли недорослей со всей империи, даже с «волчьим билетом». Единственным учеником, которого выгнали из училища Файга, стал Леонид Утесов. Он разукрасил рясу преподавателя Закона Божьего мелом и чернилами, и будущую знаменитость выставили без права поступать в другие учебные заведения.

Г.Ф. Файг с сыном Николаем_color

Генрих Файг с сыном Николаем

Преподавательский состав в училище был очень сильным — рисование преподавал Кириак Костанди, географию — Петр Катаев, отец Валентина Катаева, а директором был профессор права и композитор Александр Федоров. Файг очень многое делал для одесситов, а о его щедрости ходили легенды.

Перед самой революцией Генрих Файг получил разрешение преобразовать училище в 8-классную мужскую гимназию, но не успел — умер. Через несколько лет здесь открыли школу, а позже возродили Ришельевский лицей.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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