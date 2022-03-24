Как работают в Одессе почтовые отделения?

С введением в Одессе военного положения график работы многих почтовых отделений изменился. Некоторые отделения временно приостановили работу, а другие предоставляют услуги по новым адресам. Но так как ситуация постоянно меняется, в графике работы почтовых отделений возможны изменения.

График работы отделений «Укрпочты»

«Укрпочта» продолжает принимать внутренние отправления и платежи, а также осуществляет выдачу посылок, перевод денег и доставку пенсий. Что касается хранения отправлений, то до конца боевых действий посылки в отделениях будут храниться бесплатно.

Почти все отделения «Укрпочты» за небольшим исключением, работают по одному графику: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Изменили график работы такие отделения «Укрпочты»:

65049, ул. Бригадная, 48 – в понедельник отделение работает с 9:00 до 17:00, в остальные дни – с 9:00 до 16:00;

65053, ул. Генерала Петрова, 61 – с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00;

65119, пр. Шевченко, 29 – понедельник, среда, четверг и пятница с 9:00 до 16:00;

65120, ул. Базовая, 11 – с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Отделения «Укрпочты», которые работают по другим адресам:

65054 – временно не работает. Все отправления, которые находятся в отделении, будут храниться до снятия ограничительных мер;

65018 – работает в отделении 65039, по адресу: пр. Гагарина, 16/2;

65076 – в отделении 65085, адрес: Тираспольское шоссе, 29;

65004 – в отделении 65110, адрес: ул. Торговая, 15б;

65040 – в отделении 67667, адрес: пгт Хлебодарское, Маяцкая дорога, 3;

65019 – в отделении 65016, адрес: Фонтанская дорога, 121.

Работающие отделения «Новой почты»

«Новая почта» по-прежнему оказывает услуги по получению и отправке посылок и денежных переводов, здесь также можно пополнить мобильный и снять деньги с карты. С 21 марта возобновлена тарификация услуг за хранение и переадресацию отправлений. Бесплатно переадресовать можно только те отправления, которые были оформлены до 24 февраля.

Все отделения «Новой почты» в Одессе работают ежедневно, с 9:00 до 18:00. Исключения составляют отделения № 1, 2 и 34, которые работают также ежедневно, но с 9:00 до 17:00.

Еще раз напоминаем: при изменении ситуации в городе почтовые отделения могут менять график работы.