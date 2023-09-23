Українська хустка: повернення на Одещину традиційного аксесуара

У давні часи українські жінки мали хустки на всі випадки життя: святкові, в яких йшли до церкви, і буденні, в яких працювали у полі чи по господарству.

Хустки, як і вишиті рушники, супроводжують українців впродовж усього життя.

Їх традиційно використовували при народженні немовляти, при хрещенні. Обов’язково перев’язували юнаків, відправляючи в армію. Вона залишається невід’ємним атрибутом й у весільному обряді: наречений пов’язує обраниці хустку на руку, щоб вони були нерозлучні. Переводячи наречену у статус заміжньої жінки, її тричі покривають вишуканим головним убором.

Оберіг і гордість українок

Зараз хустка перестає вважатися пережитком минулого. Дизайнери цілого світу перетворюють барвистий шмат тканини на модний жіночий аксесуар.

У народних обрядах хустка була оберегом, символом жіночої мудрості.

В шафах у наших бабусь було по двадцять, а то й більше хустин.

Орнамент на них був переважно геометричний, а у ХVІІІ столітті увійшов у моду рослинний – квіти рожі, васильків, гвоздик. Дуже рідко на старих українських хустках можна зустріти зображення півників та голубів.

У Любашівці в етнографічному музеї «Оберіг» демонструється чи не єдина на Одещині вишукана колекція унікальних українських хусток. Її зібрав заслужений працівник освіти, вчитель історії Любашівського ліцею №2 Валерій Бондаренко.

Більше сотні автентичних та рідкісних хустин зібрано краєзнавцем в селах Любашівщини. Серед експонатів – хустки домашнього та фабричного виробництва: з льону, бавовни, вовни та шовку, оздоблені тканими та вибійчаними візерунками.

Невтомний дослідник історії й традицій може годинами розповідати про кожен експонат. Свої розповіді він доповнює приказками та виконанням народних тематичних пісень під акомпанемент баяну. «Ой, Покрово-Покровонько, покрий мою голівоньку хоч хусткою, хоч калиною…»

— Українська хустка різна, легка, тепла і для кожної жінки рідна. Бо зазвичай хустка переходить від матері до дочки, — розповідає Валерій Бондаренко. — Саме мамина хустка як оберіг, як пам’ять роду супроводжує і не дає забути традиції нашого народу.

Цікаві факти про хустку

День української хустки відзначають 7 грудня. Ініціювали свято вінницькі активістки у 2019 році, щоб об’єднати жінок заради збереження національних традицій.

За часів Козаччини існував звичай: кожна дівчина дарувала вишиту хустку нареченому, що символізувало вірне кохання.

Перша писемна згадка про хустку датується 1657 роком. В описі шведського посла, який відвідав Богдана Хмельницького, йдеться про жінок, які носили на головах білі хустки з бавовни.

Заміжні жінки ніколи не з’являлися на людях із непокритою головою, адже вважали, що це може накликати лихо, і діти хворітимуть.

Якщо наснилася біла хустка — це добра звістка, сватання або подарунок. До сватання снилася й кольорова квітчаста хустка.

Зелена хустка — до вагітності або ж до змін, що принесуть щастя.

Червона хустка, навпаки, снилася до недуги.

Укривалися теплою хусткою уві сні, це віщувало хороші зміни та достаток.

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