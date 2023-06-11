По стандартам НАТО: порядок прохождения военной службы в ВСУ будет изменен

В Минобороны Украины намерены внести изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах. По информации ведомства, основой предстоящих нововведений являются стандарты кадрового менеджмента НАТО.
В частности, среди основных новшеств планируются такие:
- будут четко разграничены и урегулированы нормы прохождения военной службы в мирное время и в особый период;
- военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующие их фактическим воинским званиям;
- будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании; назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;
- будет внедрено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.
В то же время стоит отметить, что после того, как Минобороны переработает изменения, их еще должен утвердить Кабмин, а затем президент.
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