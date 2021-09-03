Северный поток-2. Почему он угрожает Украине?

После поездки Владимира Зеленского в США все снова заговорили о Северном потоке-2. Россияне утверждают, что скоро запустят свою газовую трубу, а американский президент Джозеф Байден пообещал Зеленскому ввести санкции, если Кремль начнет шантажировать Украину и Европу газом.

Давайте разберемся, о чем идет речь и как газовая труба россиян может повлиять на Украину.

Где находится эта газовая труба?

Северный поток-2 (Nord Stream 2) соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он проходит по такому же маршруту, как газопровод Северный поток-1. Но в отличие от своего близнеца, пока не введен в эксплуатацию.

На официальном сайте проекта написано, что объемов газа, который планируют поставлять по этой трубе, хватит для 26 миллионов европейских домохозяйств. А вместе два газопровода способны пропустить 110 миллиардов кубометров газа. Это больше, чем россияне транспортируют сейчас через Украину.

Но Украина же не покупает российский газ. Какое нам дело до их новой трубы?

Это хороший вопрос. Украина и почти половина стран Евросоюза были с самого начала против строительства газопровода. По словам тогдашнего главы Нафтогоза Андрея Коболева, российский проект несет очень много рисков для Европы. Газпром сможет влиять на позицию европейских стран, ведь они будут зависимы от поставок газа. Россия так уже много раз делала, необоснованно поднимая цену для украинцев.

Кроме того, новая газовая труба может подорвать экономическую и стратегическую позицию самой Украины. Сейчас Украина получает деньги за транзит российского газа через свою территорию. Если Газпром запустит Северный поток-2 на полную мощность, то может экспортировать свой газ в обход Украины.

Ну и пусть экспортирует. Меньше будем зависеть от России, разве не так?

Мы не покупаем у россиян газ с ноября 2015 года. Однако, своего газа Украине не хватает, поэтому мы берем его у европейцев. В принципе, это тот же самый российский газ, который идет по трубам через нашу территорию. Такая схема покупок называется реверсом.

Теоретически, Россия может прекратить транзит через Украину и снизить поставки в Европу по трубам Северного потока до минимального уровня. Украине просто не у кого будет покупать газ, считают эксперты. А это нанесет серьезный удар по энергетической безопасности Украины и усилит влияние России в европейском регионе.

И что делать? Северный поток-2 ведь уже достроили?

Украина, страны Евросоюза и США в течение нескольких лет пытались помешать строительству этой трубы. Вводили санкции, принимали законы. Но россиянам и немцам удалось его достроить. Ангела Меркель настаивала, что проект исключительно коммерческий и не несет никаких угроз для энергетической безопасности Евросоюза или Украины.

1 сентября 2021 года США и Украина выпустили совместное заявление, в котором подтверждают свои намерения не прекращать санкции против Северного потока-2. США хотят помочь Украине сберечь транзит газа и обеспечить безопасность его поставок. А также не допустить, чтобы Кремль использовал энергетику как геополитическое оружие.

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Фото: Tobias Schwarz/AFP