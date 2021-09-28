Давайте посмотрим, кто войдет в Бундестаг и каких шагов ожидать Украине от новой немецкой власти.

Почему Ангела Меркель не участвовала в выборах?

В октябре 2018 года Меркель заявила, что не поведет свою партию на следующие выборы и оставляет должность руководителя Христианско-демократического союза. Она собирается выйти на пенсию.

Ангела Меркель была канцлером в течение 16 лет. Однако, несмотря на то, что выборы завершились, Меркель и ее правительство еще некоторое время будут у власти — пока не сформируется коалиция в парламенте, и новые министры не получат портфели.

Этот процесс может занять несколько месяцев. Эксперты считают, что Меркель может пробыть на своем посту до Рождества.

Как прошли выборы в Германии?

По результатам предварительного подсчета голосов, в немецкий парламент проходят следующие партии:

Социал-демократическая партия Германии — 25,7%

Христианско-демократический/Христианско-социальный союз — 24,1%

Партия зеленых — 14,8%

Свободная демократическая партия — 11,5%

Альтернатива для Германии — 10,3%

Левая партия Die Link не смогла преодолеть пятипроцентный барьер (набрала 4,9 %), но все равно проходит в Бундестаг, потому что несколько ее кандидатов победили в одномандатных округах.

На пост канцлера выдвинулись трое претендентов. От социал-демократов Олаф Шольц, от христианских демократов Армин Лашет и от зеленых Анналена Бербок.

Для Украины что-нибудь изменится?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что коалиция в немецком парламенте будет благоприятной для развития отношений между нашими странами. По его словам, Украина еще до выборов в Германии поддерживала партнерские отношения со всеми политическими силами. «Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас ведут коалиционные переговоры и объясняли им позицию Украины по ключевым вопросам», — подчеркнул министр.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник предполагает, что вряд ли стоит ожидать серьезных прорывов в главном вопросе для Украины — членстве в ЕС и НАТО. «Несмотря на дипломатические усилия в течение последних лет, мы не смогли достичь критической массы среди политбомонда ФРГ для реализации этой европерспективы. Рано ожидать быстрых дивидендов», — отметил посол.

Экс-министр иностранных дел и бывший посол Украины в Германии (2012-2014) Павел Климкин считает, что для украинцев ничего не изменится. По его словам, Германия останется нашим основным партнером в Евросоюзе. Без Германии никакие решения по Украине в ЕС не пройдут. «Независимо от того, кто будет канцлером и какая будет коалиция, Германия будет сосредоточена на своих внутренних вопросах и на Евросоюзе. Мы, к сожалению, не являемся ключевым приоритетом для Германии: для любого из политиков, кто может занять должность канцлера», — заявил Климкин.

А что будет с газопроводом Северный поток-2?

Все останется по-старому. Претенденты на пост канцлера от социал-демократов и христианских демократов поддерживают запуск газопровода в обход Украины. Что касается партии зеленых, то они вряд ли смогут повлиять на ситуацию. По словам эксперта Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера, зеленые могут требовать больше контроля со стороны ЕС в ситуации с Северным потоком-2, но ничего не изменят.

Все победившие немецкие партии пообещали, что смена власти не повлияет на гарантии, которые взял на себя Берлин в обмен на запуск Северного потока-2. Это значит, что Германия выделит около 200 млн евро для поддержки энергетического сектора Украины.

Кроме того, Германия вместе с США обещали организовать «зеленый фонд» в 1 млрд долларов на поддержку энергетической независимости. Эти договоренности останутся без изменений.

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