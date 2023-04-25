Украина была готова ударить по Москве 24 февраля: что нам помешало

24 февраля ВСУ были готовы нанести удары по российским городам, среди которых была Москва, с помощью дронов-камикадзе. Но отменила операцию после просьбы США. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

Удары по Москве отложили по просьбе США?

Согласно секретному докладу АНБ США, который попал в Сеть, и на которое ссылается издание, глава ГУР Украины Кирилл Буданов готовился к масштабным атакам на Россию 24 февраля. Он приказал своему офицеру «использовать все возможности ГУР».

В докладе утверждается, что Украина даже рассматривала вариант морского удара по Новороссийску с помощью дронов снаряженных тротилом.

Власти США тайно следили за планами украинской разведки и боялись, что удары по территории России могут вызвать жесткую реакцию со стороны Кремля.

За два дня до годовщины Майдана ЦРУ сообщило, что ГУР «по просьбе Вашингтона отказался от ударов» по России. Эта информация была частью большого слива секретных данных. Однако неизвестно, кто и как убедил украинцев отменить атаки.

Из документов также следует, что 13 февраля Буданов дал приказ о подготовке к операции, а США рекомендовали своим гражданам срочно покинуть РФ.

Документы также показывают, что американская разведка прослушивает Буданова, но он, видимо, знает об этом.

Кроме того, ГУР хотело атаковать бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, но неясно, реализовали ли они этот план и получили ли разрешение на него.

Еще из обнародованных документов следует, что ГУР разрабатывало планы тайных атак на российские войска в Сирии с помощью курдов.

В Вашингтоне и Европе критиковали Украину за атаки за ее пределами, считая их чрезмерными.

Американские чиновники также опасались, что Китай может использовать атаки Украины по целям внутри России для того, чтобы представить НАТО как агрессора и усилить свою поддержку России.

Также в американских документах, которые утекли в Сеть, говорится, что американские и европейские чиновники восхищаются Будановым в частных беседах. Но они также признают, что его смелость иногда их пугает.

17 апреля Кирилл Буданов рассказал, что сейчас возможности украинских дронов позволяют им летать «до Москвы и дальше».

Украина опровергла информацию американской газеты

В Офисе президента информацию о готовящихся ударах по Москве на годовщину вторжения опровергли. Там пояснили, что это было бы глупо и бесполезно.

«Мы видим странную медиа-историю… „Украина хотела ударить по Москве изо всех сил в годовщину войны, но партнеры заставили ее передумать“, — таинственно сообщили авторитетные американские СМИ. Конечно, без деталей и логики. И я задаюсь простым вопросом. Зачем нам это было? Какую цель должна была достичь такая однократная акция? Изменила бы она ход войны? Заставит ли россиян сдаваться? Сняла бы необходимость в оружии?», — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, публикация, основанная на «анонимных источниках», выполняет только одну катастрофическую задачу: создать образ Украины как «безрассудной, детской и импульсивной страны, которой нельзя доверять серьезное оружие».

Советник главы Офиса президента утверждает, что Украина подходит к вопросу войны с жесткой математической логикой.

«Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы разбивать российскую логистику на оккупированных территориях, и разные виды авиации, чтобы контролировать небо и уничтожать российские укрепления. Это основные элементы успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может быть, пора перестать играть в отмазки и закулисную реальную политику, когда идет война и умирают люди?», — заявил Подоляк.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ночью 24 апреля морские дроны атаковали российский флот в Севастополе.

Еще мы писали, что по данным Американского института изучения войны, ВСУ форсировали Днепр и движутся к Олешкам.

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