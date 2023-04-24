Новости Одессы и Одесской области

Ночью морские дроны атаковали российский флот в Севастополе (видео)

Ночью морские дроны атаковали российский флот в Севастополе (видео)

Ночью 24 апреля 2023 надводные морские беспилотники атаковали Севастопольскую бухту, в которой базируется часть Черноморского флота российских агрессоров.

В севастопольских телеграм-каналах сообщается, что ночью в бухте прогремели два сильных взрыва. В ближайших постройках взрывной волной в окнах повыбивало стекла.  

И сами взрывы и стрельба из зенитных и артиллерийских орудий попали на видео очевидцев. 

Оккупационные власти Севастополя признали атаку. Гауляйтер города Михаил развозжаев заявил, что было два морских надводных дрона. Один из них, якобы, уничтожили огнем, второй взорвался сам.

Рашистский ставленник отметил, что никто  в результате этой атаки не пострадал. 

В Вооруженных силах Украины случившееся пока никак не комментировали. 

После ночной атаки движение паромов и катеров в Севастопольской бухте приостановили.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что появились данные о том, что ВСУ форсировали Днепр и движутся к Олешкам, городу на оккупированной части Херсонской области.

Также читайте сводку Генштаба ВСУ на утро 24 апреля и информацию о вражеских потерях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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