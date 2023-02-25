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Жаба с клубникой: почему в Лесках себе символ такой выбрали

Жаба с клубникой: почему в Лесках себе символ такой выбрали

Село Лески расположено между Килией и Вилково в дельте Дуная, вдоль одного из его рукавов, который местные жители ласково называют Дунаец. Именно отсюда они берут воду для полива своих огородов. А на огородах в основном выращивают клубнику.

Скульптор Сергей Шавловский

— Памятник Жабе я изготовил около десяти лет назад, — рассказывает скульптор-самоучка Сергей Михайлович Шавловский, который вырос в Лесках. – Мне позвонил председатель сельсовета и попросил сделать символ села, чтобы установить его возле школы.

скульптор жабки

Я долго думал, что же может стать нашим символом. Лески – это село в дельте Дуная, здесь много воды и камыша. В семидесятые годы прошлого века на юге Одесчины начали строить Дунай-Днестровскую оросительную сеть, канал Дунай-Сасык и мощные рисовые системы. И везде, где вода, – всюду лягушки.

Я предложил сделать символом села жабу. Идею одобрили. А поскольку местные жители выращивают очень много клубники, даже больше, чем в Вилково на островах, наша жаба держит в лапах крупную ягоду. Стишки для символа сочинял вместе со своей дочерью: «В Лесках клубника уродила – соседей жаба задавила!» «Не хотите знать тоски – приезжайте к нам в Лески!»

К сказанному остается добавить, что микроклимат этого южного села таков, что клубника здесь вызревает раньше, чем в других населенных пунктах Одесской области. Песчаные «легкие» почвы дельты Дуная идеально подходят для выращивания ягоды. По приблизительным подсчетам, ее производят за сезон от 300 тонн и больше. Лески нередко называют клубничной столицей Украины.

Ранняя ягода идет по хорошей цене на рынках Одессы и других городов — жители Лесков зарабатывают на жизнь. И это у них – на зависть соседям — получается.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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