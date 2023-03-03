С этого памятника архитектуры в Балте немцы украли часы

В Балте находится большая каланча. Сейчас это памятник архитектуры, из которого немцы во время Второй мировой войны в прошлом веке украли часы.

К появлению этого памятника архитектуры Украины — Балтской каланчи — побудили массовые пожары, четырежды буквально уничтожавшие город. Горожане понимали, что пожарной команде нужна обзорная башня, но губернское руководство по всем просьбам городского совета отказывало в финансировании. И только в 1921 году, когда Балта в очередной раз чуть не погибла в огне, снова был поднят вопрос о строительстве башни. С тех пор прошло более 100 лет.

В те времена смотровые башни сооружались над зданиями пожарных команд. Но старое помещение князей Любомирских, где размещалась пожарная команда города, не имело крепкого фундамента, поэтому было принято решение строить башню на собственном фундаменте.

Все работы производились в соответствии с планом и, по указанию губернского архитектора, «без малейшего отступления». Ведь опыта в строительстве такого объекта архитектуры ни у кого не было. И все же единственное в Одесской губернии железобетонное сооружение – сторожевой столб – осенью 1925 года поднялось на 29-метровую высоту. Строительство уникального архитектурного объекта было завершено.

Наверное, нет такого местного жителя, который бы не побывал на каланче, не поднимался по винтовой железобетонной лестнице и не считал ее – всего 117. Через каждые 6 ступенек – железобетонная площадка, всего их 20. По всей высоте лестницы – металлическое ограждение. Поднявшись на чашу – смотровая площадка диаметром 3 метра с железобетонным ограждением по кругу, — можно любоваться городом.

В пустой части башни есть оборудование для сушки пожарных рукавов, кстати, здесь их сушат и сейчас. Там же проложена металлическая труба с раструбами внизу – она связана с дежурным на смотровой площадке.

Над смотровой площадкой был установлен трехметровый металлический флагшток с перекладиной, с помощью которого жителям Балты, разделенной на четыре части, подавался знак, где именно произошел пожар. Дежурный поднимал тревогу звоном и на перекладине флагштока вывешивал в дневное время кожаные шары, а в ночное – фонари, количество которых соответствовало номеру, присвоенному части города. По переговорной трубе докладывал о пожаре начальнику дежурного караула. Позже на башне установили телефон.

Башня была оснащена часами с боем и гербом города. Они были установлены на самой вершине в четырех круглых проемах. Медный перелив часовых колокольчиков было слышно по всему городу. Совершенный механизм ни разу не ломался. А в 1941 году часы смолкли.

Немцы, зашедшие в город, заметили на каланче с четырех сторон большие бетонные звезды, которые было приказано срубить. Солдаты, заметив там часы, решили снять их. Впоследствии временный механизм был вывезен в Германию. О часах сейчас напоминают лишь четыре пустых отверстия на каланче и краеведы, которых не оставляет надежда на возвращение механизма домой.

Балтяне в конце 80-х годов прошлого века загорелись идеей изготовить новые часы и вернуть каланче ее красоту. Даже началась работа по проектированию нового часового механизма. Однако дальше дело не пошло.

В настоящее время местные власти пытаются найти средства на реконструкцию. Но это уже после Победы Украины в этой решающей борьбе.