Профессии в тренде: продюсер онлайн-курсов. Кто это?

Зачем нужны продюсеры в онлайн-образовании? Что они там продюсируют и каким образом зарабатывают?

Давайте посмотрим, что это за профессия и насколько она перспективна.

Что делают продюсеры онлайн-курсов?

Продюсеры запускают образовательные продукты. Они находят эксперта или блогера и продвигают его услуги. В Instagram и YouTube огромное количество курсов по похудению, инвестированию, техникам продаж и иностранным языкам. Основная задача продюсера — сделать такие курсы прибыльными.

Продюсер совмещает обязанности арт-директора и маркетолога. Здесь все как в шоу-бизнесе — нужно найти талант и сделать его узнаваемым. Люди готовы платить за обучение, если доверяют эксперту. Чем более он узнаваемый, тем выше могут быть расценки.

Какие навыки нужны для продюсирования онлайн-курсов?

Продюсер — это командный игрок. Чтобы запустить коммерчески успешный онлайн-курс нужно подготовить сайт, настроить рекламу в соцсетях, утвердить дизайн и маркетинговую стратегию, записать вебинары, организовать онлайн-трансляции. Продюсер координирует всех участников рабочей группы и управляет созданием курса. Вся ответственность ложится на его плечи, поэтому без управленческих навыков не обойтись.

Продюсер должен разбираться в современных образовательных методиках, понимать что такое сторителлинг и геймификация. Часто именно продюсеры полностью придумывают онлайн-курс, а эксперты следуют инструкциям. Это как в кинематографе, где за продюсером может быть последнее слово или право на финальный монтаж сцен.

Сколько зарабатывают продюсеры онлайн-курсов?

Зарплаты начинающих продюсеров начинаются от 20 тысяч гривен. В основном, это работа на агентства и в IT-компаниях. Работодатели на сайте work.ua хотят видеть человека, который умеет вести одновременно несколько проектов.

Продюсер может работать с авторами онлайн-курсов напрямую. Гонорар делят в зависимости от договоренностей:

процент от прибыли

доходы и расходы 50/50

фиксированная сумма

Продюсерам часто приходится брать на себя расходы по запуску онлайн-курсов. Если продюсер работает напрямую, без агентства, то понадобятся собственные средства, либо поддержка спонсоров. Нужно просчитывать риски и составлять бизнес-план.

Как стать продюсером онлайн-курсов?

В сферу продюсирования приходят маркетологи и менеджеры проектов. Если человек понимает, что такое бизнес-аналитика и умеет работать с людьми, то агентства охотно берут таких специалистов на работу.

Многие онлайн-школы и академии предлагают пройти курсы продюсеров. На них учат проектировать учебные программы и рассчитывать экономическую модель: как монетизировать проект, как устанавливать цены, как планировать расходы. Отдельным блоком идет управление персоналом. Стоимость обучения на продюсера начинается от 2500 гривен за две недели. Чем больше образовательных блоков, тем дороже будет курс.

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