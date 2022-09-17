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У кого вырастут пенсии с 1 октября?

У кого вырастут пенсии с 1 октября?

В октябре состоится три разных вида повышения пенсий. «Одесская жизнь» узнавала подробности.

Во-первых, лицам в возрасте от 70 до 75 лет с 1 октября будет установлена ежемесячная выплата в размере до 300 гривен. Лицам, достигшим 70 лет после 1 октября, соответствующая надбавка будет устанавливаться с даты достижения ими указанного возраста. Если страховой стаж составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками теперь не может быть ниже 3000 гривен. Если страховой стаж меньше, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

Во-вторых, гражданам в возрасте от 65 лет (при стаже от 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. С 1 октября минимальная зарплата в Украине должна вырасти с 6500 до 6700 гривен. Это означает, что минимальная пенсия для указанной категории вырастет с 2600 гривен до 2680 гривен (при условии, что они не работают).

В-третьих, должна существенно возрасти минимальная пенсия по инвалидности для лиц, уволенных с военной службы. С 1 октября минимальные размеры пенсий по инвалидности будут составлять от 4186 до 5025 гривен для солдат, и еще на 10-30% больше для лиц старшего состава в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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