На сцене одесской Музкомедии чествовали звездную пару

Виктория и Владимир Фроловы… Народные артисты Украины. Солисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. Муж и жена, у которых все на двоих – жизнь, судьба, сцена. И – тоже один на двоих – юбилей, который они, конечно же, провели вместе со зрителями на сцене родного театра.

Виктория и Владимир Фроловы: любовь преодолевает все!

Все происходящее было не просто творческим вечером в честь звездных юбиляров. Сначала был спектакль, где они исполняют главные роли (Тевье-молочник и его жена Голда) в мюзикле Дж.Бока «Скрипач на крыше» по рассказам Шолом Алейхема.

Спектакль идет на сцене театра с 2014 года. Сейчас он зазвучал совершенно по-новому: все происходящее на сцене заговорило с нами из сегодняшнего дня, когда идет полномасштабная война… И, кстати, об этом еще до спектакля рассуждал в разговоре с нами сам Владимир Фролов:

– Вот ведь как получилось: спектакль создан в 2014, когда этот кошмар только начинался. И как же теперь он перекликается с сегодняшним днем, когда так страдает народ Украины!..

Играет и играет скрипач свою горестную мелодию, разговаривает и разговаривает Тевье со Всевышним, деля радости и печали, переживания и тревоги, погромы и гонения со своей женой Голдой.

– Мой Тевье – это моя семья, это рассказы моей бабушки, моей мамы. К сожалению, обоих дедушек я уже не застал… Мои родные приехали в Одессу, убегая от погромов. Я рос на Персыпи… С возрастом становишься мудрее, начинаешь иначе относиться и к жизни, и к ролям.

И вот Тевье – роль, в которой я, что называется, купаюсь… После спектакля ощущаю и усталость, и даже опустошенность. Вот словно отдал все – до следующего спектакля. Но в то же время ощущаю и основное – удовлетворение, – говорит Владимир Фролов.

Слушаю – и сразу понимаю, почему и Виктория, и Владимир называют себя счастливыми людьми. Они, как и их герои Голда и Тевье, очень хорошо знают главный секрет: любовь преодолевает все.

Потому и замирает зритель в пронзительной сцене, когда Тевье и Голда, прожившие вместе уже немало тяжелых лет, так тихо и так трогательно признаются друг другу в любви… И признание это происходит после очередного еврейского погрома, перед еще более тяжким испытанием – им вскоре придется покинуть родные края, их выгоняют из родного местечка.

Театр – жизнь и судьба

Жизнь и судьба… Что это такое для нашей звездной пары?

Народный артист Украины Владимир Фролов. С юности – в театре. Подумать только, какой диапазон: он очаровательного озорника Бони – до создания образа Моисея!

Дядя Владимира был актером и директором колхозного театра, который образовался из актеров расформированной после войны старой одесской оперетты. С мамой Володя ходил в театр на спектакли переехавшего из Львова в Одессу Театра музыкальной комедии, где, как признавался сам артист, «меня там все восхищало: актеры, спектакли, атмосфера».

Владимир Давидович окончил Одесское театральное художественно-техническое училище (курс народного артиста Украины, профессора М. Ошеровского). На сцене театра Музкомедии – с 1968 года, но и перед этим, как сам рассказывает, «с первого курса, с 16 лет, мы «варились» в театре».

Тогда же, в 1968-м, мечтавшая стать балериной искрометная Виктория Фролова поступает на тот же курс, который потом назвали «одесским экспериментом», в ту же группу. Так состоялось их знакомство, позже переросшее в личную и творческую общую судьбу.

Одна судьба, одна сцена… Словно пронизывающая живая скрипичная мелодия их жизни – тоже одна на двоих.

Они оба обладают особой духовной щедростью, признаваясь в том, что счастливы. И на вечный вопрос, который так любят задавать актерам, что для вас театр, тоже отвечают одинаково: «Театр – это и есть моя жизнь».

Помню, как Виктория Фролова на вопрос о любимой роли ответила: «Все роли – любимые».

Что же до самого-самого личного, то Виктория Фролова уверена: главное в жизни – стремиться беречь друг друга.

В честь звездных юбиляров одесской Музкомедии

Зритель аплодирует, зритель дарит артистам букеты, зритель встает, чтобы выразить свое «Ах!» спектаклю, от которого, что называется, «мороз по коже»…

Поздравления, ценные подарки, благодарности, цветы юбилярам от Одесской военной администрации, мэрии Одессы, других организаций… Хор театра исполняет в честь юбиляров величественное «Многая літа!».

Все торжественно и очень трогательно: Виктория и Владимир Фроловы принимают поздравления в костюмах героев, в которых (вот уж без всякого преувеличения) искренне вжились…

На сцену тем временем на «кружевной» каталке вплывает торт от почитателя театра. Торт венчает, конечно же скрипач на крыше, чье исполнение – словно тонкое музыкальное

сопровождение и жизни, и судьбы…

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Фото автора и из архива Одесской Музкомедии