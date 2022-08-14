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В Одесской области домохозяйка изготовила «Торт-остров» в честь победы ВСУ на Змеином

В Одесской области домохозяйка изготовила «Торт-остров» в честь победы ВСУ на Змеином

Ирина Костиогло из села Выгода в Одесской области занимается изготовлением оригинальных кондитерских изделий. Последнее свое творение «Торт-остров» она посвятила освобождению острова Змеиный.

Об стало известно из Facebook-группы «Жители села Выгода».

Женщина изготовила этот патриотический торт в подарок родному сыну и в честь героизма украинских пограничников с острова Змеиный в Одесской области.

Как отмечает Ирина, про остров Змеиный сейчас знает каждый украинец, гордится его защитниками и утопленным кораблем рашистов!

Речь идет о ракетном крейсере «москва», флагмане черноморского флота РФ, который потопили ВМС Вооруженных сил Украины.

В изделии сочетается творческая фантазия мастера-кулинара и изображение со знаменитой почтовой марки «Русский военный корабель, иди…!», выпущенной в апреле 2022 года.

– Все пожелания сына учла… море, корабль, военный. Верим в нашу победу. За каждый день дома благодарны нашим ВСУ, — отмечает мастер Ирина Костиогло.

торт Змеиный

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как спасали и как назвали котенка с острова Змеиный (видео).

Напомним, что 30 июня российские захватчики сбежали с временно оккурированного Змеиного, не выдержав огневых ударов Вооруженных сил Украины. Остров Змеиный был единственной частью Одесской области, которую удалось занять рашистам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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