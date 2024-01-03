«Третья платежка» за газ: каких расходов ожидать украинцам?

Как часто будет приходить третья платежка и каких расходов ожидать потребителям, выяснял Центр общественного мониторинга и контроля.

За что придется заплатить в «третьей платежке» за газ?

Сейчас украинским потребителям приходят две платежки за газ: по одной они оплачивают стоимость потребленного топлива, а по другой – его доставку. В эти платежки не входит плата за содержание внутридомовых сетей. Именно она и придет в так называемой «третьей платежке».

По информации главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, количество работ по обслуживанию сетей внутри многоквартирного или частного дома достаточно значительно. И проводить их нужно регулярно. В частности, раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояния креплений газопровода. Специалисты также проверяют на герметичность соединения газопроводов и газового оборудования. В частных домах это можно делать раз в год, а вот в многоквартирных – дважды: до и после отопительного сезона.

«Каждый год, одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также, не реже одного раза в год, поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений. Один раз в три года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов»,

– рассказал в соцсети Попенко.

Как часто будет приходить новая платежка за газ?

5 декабря 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила типовой договор на техническое обслуживание. Соответствующие изменения были внесены и в Кодекс газораспределительных систем. Теперь операторы газораспределительных систем должны обеспечить типовые договоры с совладельцами многоквартирных или владельцами частных домов. Эти договоры не предусматривают подписи обеими сторонами. Фактом подписания будут считать предоставление самой услуги распределения газа. То есть если вы официально не отключились от газоснабжения, то такой договор будет распространяться и на вас. Скорее всего, плату за обслуживание домовых сетей по этим договорам будут собирать один раз в год.

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Какими будут расходы?

Сколько именно придется заплатить за обслуживание внутридомовых систем – пока неизвестно. Сначала НКРЭКУ должна установить предельные цены, дороже которых услуга стоить не может. А уже конечную стоимость работ оценит поставщик услуг.

Напомним, что с 1 августа 2020 года украинцы сами выбирают поставщика газа и заключают с ним договор.

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