Тренер международного уровня с Одесщины стал автором книги

Наш герой еще ребенком полюбил вольную борьбу, но не видел себя спортсменом — видел в роли тренера. Получив диплом технолога пищевой промышленности, в 1982 году бросил все и начал работать тренером по вольной борьбе.
— Что для вас вольная борьба?
— Жизнь!
— Что нужно делать, чтобы добиться успеха?
— Только трудиться!
— Главное человеческое качество?
— Порядочность!
— Что вас больше всего расстраивает?
— Предательство!
— Что наступает после победы?
— Мотивация идти дальше!
— Какие планы на будущее?
— На достигнутом не останавливаться!
Эти лаконичные ответы принадлежат заслуженному тренеру Украины и Румынии Николаю Стоянову.
Он родился в селе Виноградовка, на юге Одесской области. Еще ребенком всем сердцем полюбил вольную борьбу. Однако свое предназначение видел не в роли спортсмена, а в роли тренера. И поэтому, несмотря на полученный диплом технолога пищевой промышленности (именно в этой профессии видели своего сына родители Николая), в конце 1982 года он начал работать тренером-преподавателем по вольной борьбе в Арцизской ДЮСШ.
Открытие школы по вольной борьбе
Через несколько лет Николай переезжает в Измаил. С его помощью на базе одной из городских школ открылись специализированные спортивные классы. В 1996 году Николай Стоянов открывает частный спортклуб «Пехливан», на базе которого воспитывает будущих чемпионов.
Опытный тренер учил их не только борьбе, он учил их жизни. И настаивал, чтобы каждый из них, кроме спортивного, получал еще и высшее образование. Супруга Николая Татьяна создавала для спортсменов уют и окружала их материнской заботой. Среди воспитанников заслуженного тренера Стоянова — участники олимпийских игр Петр Тоарка (2008), Леонид Базан (2012), Владимир Дубовой (2016) и призеры чемпионатов Европы – Ян Чабан и Андрей Дуков.
Международное тренерство Николая
С января 2012 года Николай Ильич работает тренером по вольной борьбе в Норвегии, а с 2015 года и по настоящий момент возглавляет национальную сборную Румынии по женской вольной борьбе.
Именно под его руководством впервые в истории Румынии спортсменки трижды становились призерами чемпионата мира среди женщин. Его заслуга — и новые победы его воспитанниц: в апреле этого года в Загребе на чемпионате Европы по вольной борьбе среди женщин Национальная сборная Румынии завоевала две золотые и две бронзовые медали.
Книга о вольной борьбе Николая Стоянова
Последние 20 лет параллельно с тренерской работой Николай Стоянов собирал материал для книги о развитии вольной борьбы в Одесской области.
29 апреля в зале Культурного центра болгарской культуры многолетний труд, собранный в книге «Вольная борьба в Одесской области» Николая Стоянова был представлен на суд читателей.
История вольной борьбы нашего региона, начиная с 1946 года и заканчивая 2020-м, в цифрах, лицах и событиях разместилась на более 500 страницах книги. Это действительно уникальный и колоссальный труд.
После презентации, на которой присутствовали друзья и коллеги Николая Ильича, те, кто воспитал не одно поколение чемпионов, и сами чемпионы, книги были отправлены во все спортивные школы Одесской области, где работают секции по вольной борьбе.
Для молодых спортсменов книга станет хорошей мотивацией, а для ветеранов – настоящей гордостью. Ведь Одесская область всегда была в авангарде данного вида спорта, а ее уроженцы покоряли, покоряют и, уверена, будут покорять мировые арены и в тяжелых борцовских боях заслуженно получать золотые медали.
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