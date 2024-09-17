ТОП-10 українських фільмів, які обов’язково варто подивитися

«Чому я живий» (2021)

Режисер: Віллен Новак.

Головні ролі: Роман Семисал, Ольга Радчук, Вікторія Герасимчук.

Опис: Драматичний фільм, знятий Одеською кіностудією, базується на реальних подіях 1940-х років, які відбуваються в Маріуполі. Історія кохання двох молодих людей на тлі воєнних і політичних змін в Україні під час окупації. Фільм досліджує силу людської віри в життя і кохання в умовах тоталітарного режиму. В його основу взяті реальні свідчення ветеранів війни та їхні психологічні переживання. Також радимо подивитися вже сучасний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм.

Де переглянути: Такфлікс, Sweet.tv.

Рейтинг IMDb: 7.6

«Крути 1918» (2018)

Режисер: Олексій Шапарєв.

Головні ролі: Євген Ламах, Дмитро Ступка, Надія Коверська.

Опис: Історична драма, що розповідає про бій під Крутами, де українські студенти й курсанти вступили в нерівну боротьбу з більшовицькими військами. Фільм зображає героїзм молодих українців, які відстоювали незалежність своєї країни. Картина вражає масштабними батальними сценами і детальною реконструкцією історичних подій.

Де переглянути: MEGOGO, Київстар ТБ.

Рейтинг IMDb: 6.0.

«Мирний-21» (2023)

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв.

Головні ролі: Андрій Мостренко, Павло Лі, Роман Ясіновський.

Опис: Фільм про події в Луганську 2014 року, де група українських військових героїчно обороняє свою базу від російських диверсантів. Стрічка передає атмосферу початку війни на сході України та показує глибокий психологічний тиск на бійців. Використання реальних локацій, зокрема покинутих і зруйнованих міст, надає фільму особливого автентичного вигляду. Режисер майстерно використовує контраст між природною красою і військовими руйнуваннями.

Де переглянути: Oll.tv, MEGOGO.

Рейтинг IMDb: 7.5.

«Будинок «Слово» (2024)

Режисер: Тарас Томенко.

Головні ролі: Олександр Ігнатуша, Микола Боклан, Сергій Калантай.

Опис: Документально-художній фільм, присвячений українським митцям 1920-1930-х років, які жили в Харкові в будинку «Слово». Цей будинок став символом творчої інтелігенції, репресованої радянською владою. Фільм включає елементи документальної роботи, поєднуючи вигадані і реальні архівні матеріали. Це дозволяє створити глибокий зв’язок між історичними подіями і сучасністю, підкреслюючи важливість збереження культурної спадщини. Також радимо подивитися біографічну драму про Василя Стуса «Заборонений» та прочитати інтервю із учасницею проєкту «МУР», який в сучасному форматі просуває діяльність поетів «розстріляного відродження».

Де переглянути: MEGOGO, Takflix.

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«Мої думки тихі» (2019)

Режисер: Антоніо Лукіч.

Головні ролі: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський.

Опис: Комедійно-драматична історія про молодого звукорежисера, який вирушає в Закарпаття записувати звуки природи. Ця подорож разом з мамою стає випробуванням для їхніх стосунків і приводить до самопізнання. Фільм наповнений гумором і зворушливими моментами. В картині чудово поєднуються комедійні та драматичні елементи, що робить його не тільки розважальним, але й емоційно різнобарвним.

Де переглянути: MEGOGO, Київстар ТБ

Рейтинг IMDb: 7.9.

«Носоріг» (2021)

Режисер: Олег Сенцов.

Головні ролі: Сергій Філімонов, Аліна Зєвакова, Євген Черников.

Опис: Кримінальна драма, яка розповідає історію чоловіка на прізвисько «Носоріг». Він пройшов через важке дитинство, життя на вулиці та кримінальний світ 1990-х років. Фільм піднімає теми насильства, каяття та пошуку сенсу життя. Завдяки ретельно підібраним деталям костюмів і декорацій він відрізняється яскраво вираженою атмосферою 90-х років в Україні. Стилізація під кримінальний трилер того часу надає фільму неповторного колориту.

Де переглянути: Takflix, MEGOGO.

Рейтинг IMDb: 6.6.

«Памфір» (2022)

Режисер: Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Головні ролі: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Печенкін.

Опис: Сучасна драма про чоловіка, який повертається до своєї родини після тривалого часу за кордоном. Однак, щоб забезпечити майбутнє сина, він знову втягується у нелегальні справи. Фільм показує боротьбу між обов’язком перед родиною та моральними принципами. Особливість фільму – його фокус на внутрішньому світі героїв і їхніх моральних виборах, що поглиблюється через символічні елементи і метафори.

Де переглянути: MEGOGO, Такфлікс.

Рейтинг IMDb: 7.2.

«Чорний ворон» (2019)

Режисер: Тарас Ткаченко.

Головні ролі: Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Олена Лавренюк.

Опис: Історична драма, заснована на романі Василя Шкляра, що розповідає про боротьбу українських повстанців проти радянської влади в 1920-х роках. Головний герой – отаман Чорний Ворон – веде партизанську боротьбу за свободу України. Вражаюча гра актора головної ролі і захоплююча сюжетна лінія про українського героя, що змінює свою долю на полі бою. Фільм також включає реальні бойові сцени, що підсилюють його емоційну інтенсивність.

Де переглянути: Oll.tv, MEGOGO.

Рейтинг IMDb: 7.0.

«Щедрик» (2022)

Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Головні ролі: Іванна Сахно, Мирослава Резніченко, Олена Кравець.

Опис: Фільм про складні долі людей під час Другої світової війни, коли в окупованій Україні українці, поляки та євреї опиняються під одним дахом. Музична композиція «Щедрик» стає символом надії та об’єднує героїв у боротьбі за життя. Музичний супровід і сценографія створюють особливу атмосферу, що поєднує культурну спадщину з сучасністю.

Де переглянути: Такфлікс, Sweet.tv.

Рейтинг IMDb: 7.4.

«Додому» (2019)

Режисер: Наріман Алієв.

Головні ролі: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов.

Опис: Драма, що зосереджується на історії кримського татарина Мустафи, який після анексії Криму повертається на півострів, щоб поховати сина. Фільм глибоко досліджує тему втрати, ідентичності та сімейних зв’язків на фоні політичних подій в Україні. Фільм відзначається реалістичним зображенням життя кримських татар після окупації, а також використанням документальних сцен і реальних інтерв’ю, що додають фільму особливої автентичності і емоційного впливу.

Де переглянути: Takflix, MEGOGO.

Рейтинг IMDb: 7.5.

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