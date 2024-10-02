В Украине обновили перечень запрещенных предметов для пересылки по почте

Также почтовым операторам запрещено принимать:

наличные: иностранную и национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций);

алкоголь с содержанием более 8,5% объемных единиц этилового спирта;

табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок установленного образца;

оружие;

воспламеняющиеся или другие опасные вещества (например, газ в баллонах);

токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые и едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства для негласного получения информации;

биологические агенты и т.д.

Этот список регулярно обновляется для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства Украины. Сотрудники почты обязаны сообщать полицию в случаях попыток отправить эти предметы по почте.

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