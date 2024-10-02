В Украине обновили перечень запрещенных предметов для пересылки по почте

Недавно Кабмин изменил список вещей, запрещенных для пересылки по почте. Теперь больше внимания будут обращать на посылки с пищевой продукцией. Новый запрет касается еды, у которой на плановую дату доставки истекает срок годности. Раньше ограничения касались продуктов со сроком годности до десяти дней. Но и это еще не все.
Также почтовым операторам запрещено принимать:
- наличные: иностранную и национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций);
- алкоголь с содержанием более 8,5% объемных единиц этилового спирта;
- табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок установленного образца;
- оружие;
- воспламеняющиеся или другие опасные вещества (например, газ в баллонах);
- токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые и едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- специальные технические средства для негласного получения информации;
- биологические агенты и т.д.
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Этот список регулярно обновляется для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства Украины. Сотрудники почты обязаны сообщать полицию в случаях попыток отправить эти предметы по почте.
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