Новости Одессы и Одесской области

В Украине обновили перечень запрещенных предметов для пересылки по почте

В Украине обновили перечень запрещенных предметов для пересылки по почте

Недавно Кабмин изменил список вещей, запрещенных для пересылки по почте. Теперь больше внимания будут обращать на посылки с пищевой продукцией. Новый запрет касается еды, у которой на плановую дату доставки истекает срок годности. Раньше ограничения касались продуктов со сроком годности до десяти дней. Но и это еще не все.

Также почтовым операторам запрещено принимать:

  • наличные: иностранную и национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций);
  • алкоголь с содержанием более 8,5% объемных единиц этилового спирта;
  • табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок установленного образца;
  • оружие;
  • воспламеняющиеся или другие опасные вещества (например, газ в баллонах);
  • токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые и едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • специальные технические средства для негласного получения информации;
  • биологические агенты и т.д.

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Этот список регулярно обновляется для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства Украины. Сотрудники почты обязаны сообщать полицию в случаях попыток отправить эти предметы по почте.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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