Во сколько обойдется отправить посылку из Украины в другую страну?

«УКРПОЧТА»

Национальная почта сотрудничает со 192 почтовыми операторами мира. Через «Укрпочту» можно отправлять письма, мелкие пакеты с товарами, бандероли, габаритные посылки. Тарифы на доставку «Укрпочта» указывает в долларах, но для вашего удобства мы перевели цены в гривны.

Отметим, что сумма зависит от страны назначения:

письма (до 2 кг) — от 37,01 до 703,21 гривны;

мелкие пакеты с товарами (до 2 кг) — от 212,44 до 1512,27 гривны;

посылки (до 10 кг) — от 92,53 до 1313,89 гривны;

ускоренная доставка (EMS-отправление) — от 12,95 до 1295,75 гривны.

Также сейчас в «Укрпочте» действует предложение 2023 года — скидки до 75% на доставку посылок в Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Германию.

Польша: до 1 кг — 220 гривен, до 10 кг — 324 гривны, до 20 кг — 457 гривен.

Литва: до 2 кг — от 212,07 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 73,2 до 512,4 гривны.

Латвия: до 2 кг — от 209,7 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 84,18 до 512,4 гривны.

Эстония: до 2 кг — от 209,7 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 95,16 гривны до 549 гривен.

Германия: до 2 кг — от 58,67 до 336,26 гривны.

«НОВАЯ ПОЧТА»

Сейчас «Новая почта» активно занимается международной доставкой документов, посылок и грузов. Особенно популярна во время войны доставка отправлений в соседние страны. На такие направления действует тариф, приближенный к украинскому.

В Польшу и Молдову

документы (до 1 кг) — 250 гривен;

малая посылка (до 2 кг) — 300 гривен;

средняя посылка (до 10 кг) — 450 гривен;

большая посылка (30 кг) — 600 гривен.

В Литву, Германию, Румынию, Чехию

документы (до 1 кг) — 250 гривен;

малая посылка (до 2 кг) — 400 гривен;

средняя посылка (до 10 кг) — 600 гривен;

большая посылка (30 кг) — 1200 гривен.

В другие страны еврозоны

документы (до 1 кг) — 900-1100 гривен;

малая посылка (до 2 кг) — 900-1100 гривен;

средняя посылка (до 10 кг) — 1300-1400 гривен;

большая посылка (30 кг) — 2000-2500 гривен.

В Китай и Гонконг

документы (до 1 кг) — 1600 гривен;

малая посылка (до 2 кг) — 2000 гривен;

средняя посылка (до 10 кг) — 4200 гривен;

большая посылка (30 кг) — 9800 гривен.

В Северную и Южную Америку, Азию, Африку и Австралию:

документы (до 1 кг) — 1900 гривен;

малая посылка (до 2 кг) — 2300 гривен;

средняя посылка (до 10 кг) — 4600 гривен;

большая посылка (30 кг) — 11500 гривен.