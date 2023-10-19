Новости Одессы и Одесской области

Во сколько обойдется отправить посылку из Украины в другую страну?

Во сколько обойдется отправить посылку из Украины в другую страну?

«Укрпочта» и «Новая почта» изменили тарифы на международные отправления. Рассказываем, во сколько теперь обойдется отправка посылки из Украины в другую страну.

«УКРПОЧТА»

Национальная почта сотрудничает со 192 почтовыми операторами мира. Через «Укрпочту» можно отправлять письма, мелкие пакеты с товарами, бандероли, габаритные посылки. Тарифы на доставку «Укрпочта» указывает в долларах, но для вашего удобства мы перевели цены в гривны.

Отметим, что сумма зависит от страны назначения:

  • письма (до 2 кг) — от 37,01 до 703,21 гривны;
  • мелкие пакеты с товарами (до 2 кг) — от 212,44 до 1512,27 гривны;
  • посылки (до 10 кг) — от 92,53 до 1313,89 гривны;
  • ускоренная доставка (EMS-отправление) — от 12,95 до 1295,75 гривны.

Также сейчас в «Укрпочте» действует предложение 2023 года — скидки до 75% на доставку посылок в Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Германию.

  • Польша: до 1 кг — 220 гривен, до 10 кг — 324 гривны, до 20 кг — 457 гривен.
  • Литва: до 2 кг — от 212,07 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 73,2 до 512,4 гривны.
  • Латвия: до 2 кг — от 209,7 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 84,18 до 512,4 гривны.
  • Эстония: до 2 кг — от 209,7 до 613,05 гривны, до 10 кг — от 95,16 гривны до 549 гривен.
  • Германия: до 2 кг — от 58,67 до 336,26 гривны.

«НОВАЯ ПОЧТА»

Сейчас «Новая почта» активно занимается международной доставкой документов, посылок и грузов. Особенно популярна во время войны доставка отправлений в соседние страны. На такие направления действует тариф, приближенный к украинскому.

В Польшу и Молдову

  • документы (до 1 кг) — 250 гривен;
  • малая посылка (до 2 кг) — 300 гривен;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 450 гривен; 
  • большая посылка (30 кг) — 600 гривен. 

В Литву, Германию, Румынию, Чехию

  • документы (до 1 кг) — 250 гривен;
  • малая посылка (до 2 кг) — 400 гривен;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 600 гривен; 
  • большая посылка (30 кг) — 1200 гривен. 

В другие страны еврозоны

  • документы (до 1 кг) — 900-1100 гривен;
  • малая посылка (до 2 кг) — 900-1100 гривен;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 1300-1400 гривен; 
  • большая посылка (30 кг) — 2000-2500 гривен. 

В Китай и Гонконг

  • документы (до 1 кг) — 1600 гривен;
  • малая посылка (до 2 кг) — 2000 гривен;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 4200 гривен; 
  • большая посылка (30 кг) — 9800 гривен.

В Северную и Южную Америку, Азию, Африку и Австралию:

  • документы (до 1 кг) — 1900 гривен;
  • малая посылка (до 2 кг) — 2300 гривен;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 4600 гривен; 
  • большая посылка (30 кг) — 11500 гривен.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Сколько стоит отправить посылку за границу и как это сделать?
    Сколько стоит отправить посылку за границу и как это сделать?

    К сожалению, из-за военных действий многие из наших родственников и друзей были вынуждены уехать в другие страны, взяв с собой минимум вещей. Из нашего материала вы узнаете, как отправить посылку из Украины в другую страну и сколько придется заплатить за эту услугу у разных почтовых операторов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как отправить посылку на деоккупированные территории?
    Как отправить посылку на деоккупированные территории?

    Отправить посылку на освобожденные от российских оккупантов территории можно через волонтерский центр Help People. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Международные посылки: утвердили новые правила доставки
    Международные посылки: утвердили новые правила доставки

    Принятые законы №4278 и №4279 увеличивают предел на беспошлинную доставку посылок из-за границы со 100 евро до 150 евро.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новый налог на посылки: во сколько будет обходиться одесситам интернет-шопинг
    Новый налог на посылки: во сколько будет обходиться одесситам интернет-шопинг

    Сегодня покупать одежду, обувь, мелкую бытовую технику и электронные гаджеты стало модно в интернете. Особой популярностью пользуются зарубежные интернет-магазины и аукционы, где возможно приобрести оригинальный товар за сравнительно невысокую цену. Даже с учетом стоимости доставки, например, из Америки или Китая, конечная цена покупки оказывается меньше, чем в магазинах страны. Это хороший бонус для украинцев, желающих сэкономить и получить достойный товар. Но, по подсчетам экспертов и данным налоговиков, таким способом приобретения товаров активно пользуются и недобросовестные предприниматели.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одессит хотел получить наркотики по почте
    Одессит хотел получить наркотики по почте

    Хитроумный «бизнес» организовал 22-летний безработный одессит. Он решил заработать на продаже наркотиков. Не долго думая, злоумышленник заказал через интернет крупную партию особо опасных психотропных веществ, которые хотел получить по почте. Однако во время получения посылки с «особым» содержимым (около 500 таблеток наркотиков) он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. «По ходатайству прокуратуры Одесской области, судом взят

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить